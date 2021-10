Moron liikennetohtori vastaa: Miksi tuttu katu Tampereen keskustassa on nyt kaksisuuntainen?

Moro, ympäri kaupunkia

Moron liikennetohtori on liikenneopettaja Arto Grönroos. Hänelle voi lähettää liikennepulmia sähköpostilla osoitteeseen moro@aamulehti.fi. Mukana saa mieluusti olla valokuva ja tarkka paikkatieto. Usein liikennetohtori käy itse paikalla.

1. Lukija kysyy: Kuljen lähes päivittäin Hallituskatua itään. Joku aika sitten havahduin Kuninkaankadun kulmaan ilmestyneeseen liikennemerkkiin, joka määrää Hallituskadun kaksisuuntaiseksi Kuninkaankadun ja Aleksis Kiven kadun välillä. Lisäksi Sokoksen parkkihallin ulostulossa on huputettu liikennemerkki, joka muistaakseni on ”kääntyminen kielletty oikealle”. Missään ei varoiteta muuttuneesta liikennejärjestelyistä! Paikka on nyt tosi vaarallinen. Hyvin moni Hallituskatua alas tuleva Sokoksen halliin menijä ryhmittyy vanhaan malliin vasempaan reunaan. Jos parkkihallista tulija sattuukin kääntymään oikealle, koska kielto on huputettu, niin johan kolisee.

Miksi muutokset on tehty? En ole yhdenkään (pyöriä ja skuutteja lukuun ottamatta) nähnyt ajavan Hallituskatua länteen kyseisen korttelin osalla joten kaksisuuntaisuutta ei noteerata.

Jotain olisi tehtävä, ajoratamaalauksia, informaatiota tai vastaavaa. Edelleen kaupungilla on rästissä myös Kauppa-aukion risteyksen maalaukset.

Olli-Pekka

Liikennetohtori vastaa: Sokoksen takana on muuttunut liikennejärjestely ja merkeissä varoitus kaksisuuntaisesta liikenteestä. Tämä kaksisuuntaisuus muuttuu yksisuuntaisuudeksi Kauppahallin takaoven kohdalla liikennemerkillä.

Liikennesuunnittelutoimisto teki tämän muutoksen, jotta jakeluautoliikenne Sokoksen ja Kauppahallin lastauspaikoilta pääsee väljemmin kääntymään oikealle ja jatkamaan siitä vasemmalle Kuninkaankadulle. Autot käyttivät ennen reittiä Laukontorille Aleksis Kiven katua pitkin, mutta katu on nyt ahdas isoille ajoneuvoille. Sokoksen parkkihallista on sallittu kääntyminen oikealle ja parkkihalliin tulevien pitää huomioida kaksisuuntainen liikenne.

Toivon, että Kauppa-aukion keskiviiva ja ajoratanuolten maalaus vihdoin toteutuisi, vai pitääkö ensin tapahtua onnettomuus?