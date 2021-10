Kerroimme Moro-lehdessä muutamia viikkoja sitten Hervantaan rakennetusta luontoreitistä ja Viitastenperälle tehdystä harvinaisen tyylikkäästä laavusta.

Nyt alueelta kuuluu huolestuttavia viestejä, sillä niiden mukaan metsäpoluilla on ollut henkilöitä, joiden tiedot ja taidot eivät ole olleet riittävän hyvät. Korostimme jutussa, että viitoitus on vielä kesken, joten umpimetsässä tarvitaan edes auttavat suunnistustaidot.

Lähellä kaupunkiakin sijaitsevalla luontoreitillä kaivataan käyttäjän vastuuta ja harkintakykyä, jota pitäisi olla nykyisillä kulkijoilla enemmän.

Kintulammilta on jo raportoitu, että metsä on täyttynyt roskista ja luontoon on tehty makkaranuotioita kesällä metsäpalovaroituksen aikaan. Nämä kaikki kertovat ongelmista.

Myös lähellä kaupunkia voi metsään eksyä, jos voimat loppuvat kesken ja pimeä painaa päälle.

Viitastenperän laavu pysyy varmaankin paikoillaan, joten kokemattomatkin kulkijat voivat rauhassa odottaa viitoituksen valmistumista.

Toisaalta poikkeuksellisen runsas väkimäärä lähimetsissä on niin sanottu positiivinen ongelma, josta pitäisi ottaa nyt kaikki ilo irti.

Esimerkiksi syysloman aikaan vilkkaimmissa kohteissa voisi olla Ekokumppanien ohjaajat pitämässä makkaranuotion tuntumassa metsässä liikkumisen pikakursseja. Niille olisi nyt aivan selvästi tilausta.

Myös yhteistyö partiolaisten kanssa voisi olla hyödyllistä, sillä hehän ovat parhaita luonnossa kulkemisen asiantuntijoita.