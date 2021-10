Tampereen uusiin paloautoihin piti hankkia 10 000 euron sivupeilit, jotta ne mahtuvat sisään asemalle – Kuvat: Tältä peilit, ratikan nostava tunkki ja muut lisävarusteet näyttävät

Ensimmäistä kertaa autoihin piti ostaa lisävarusteet, jotka ovat Turussa olleet jo pitkään pakolliset.

Moro, pääpaloasema

Tampereen katukuvaan on ilmestynyt kaksi aivan uutta paloautoa, jotka on varustettu erikoisesti. Molemmat voivat hälytyksen laadusta riippuen lähteä kaikkiin tehtäviin, mutta niissä on myös erikoisvälineistöä.

”Toinen, PI1055, on varustettu pelastussukeltajille. Siinä on varusteet ja ilmapullot kahdelle sukeltajalle. Toisesta autosta eli PI101:sta löytyy 30 kilowatin hydraulikäyttöinen aggregaatti”, selvittää kalustoinsinööri Heikki Seppälä.