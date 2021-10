Tampere suunnittelee suurta kerrostaloaluetta kahteen puistoon kantakaupungin tuntumassa – Lähistöllä asuvat kauhistuivat

Hakametsän alue uudistuu kokonaan seuraavan 10 vuoden aikana. Alueen asukkaat vastustavat lähipuistojensa rakentamista ja aikovat jättää eriävän mielipiteensä asemakaavaluonnoksesta.

Moro, Kissanmaa

Tartonpuiston niityllä kukkivat kuluneena kesänä ketokasvit, mutta tulevaisuudessa tilanne voi olla toinen. Kaksi puistoa Hakametsässä on jäämässä rakentamisen alle.

Suunnitelmat liittyvät Hakametsä Sport Campus -hankkeeseen, jossa koko Hakametsän hallin ympäristö uudistetaan. Tartonpuiston lisäksi rakentamista suunnitellaan Uudenkylän puistoon.

Alueella toimivat asukasyhdistykset vastustavat jyrkästi tuttujen viheralueiden muuttumista rakennusmaaksi. Kumpaankin puistoon on suunniteltu asuinkerrostaloja sekä parkkihallit asukkaiden autoille. Tartonpuiston talot olisivat ensimmäisten suunnitelmien mukaan 3–8-kerroksisia ja Uudenkylänpuiston 6-kerroksisia.

Tartonpuiston itälaidalle tehtiin aikoinaan pieni lampi.

Uudenkylän omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Raunio on asunut Tartonpuiston tuntumassa Kärpänkadulla 25 vuotta. Hän on mieltynyt rauhalliseen puistoon, jossa viihtyy moni muukin. Paikka on ollut omiaan ulkoiluun lastenlasten kanssa.

”Tartonpuistossa on paras leijanlennätyspaikka ja pulkkamäki. Kesäisin puisto toimii auringonottopaikkana, ja silloin kun jäähallin alueella on konsertteja, mäelle kerääntyy valtavasti ihmisiä kuuntelemaan", Raunio kertoo.

Kaikkiaan Hakametsän hallin ympäristöön ollaan kaavoittamassa asuntoja noin 1 000 asukkaalle.

Uudesta yleiskaavasta tukea

Asukasyhdistykset vetoavat tuoreimpaan yleiskaavaan, joka linjaa, että asemakaavoitetut puistot tulisi säästää rakentamiselta. Projektiarkkitehti Raija Mikkola Tampereen kaupungilta sanoo, että Hakametsän suunnittelu alkoi jo edellisen yleiskaavan aikana, jossa tällaista linjausta ei ollut.

”Monenlaisia keskusteluja on vielä käytävä. Puntaroimme kyllä suunnittelussa myös päivitetyn yleiskaavan sisällöt.”

Mikkolan mukaan rakentamisen kokonaismäärää ja rakennusten sijoittelua kortteleissa mietitään joka tapauksessa vielä.

Uudenkylänpuistoa ympäröivät korkeiksi kasvaneet pylväshaavat.

Hakametsä Sport Campus -hanketta vetävä Markus Joonas sanoo, että alueella on jatkossakin viheralueita, mutta ei välttämättä kokonaan samoissa paikoissa kuin tähän asti. Suunnitteilla on monipuolisia, kaikille avoimia ulkoalueita leikki- ja kuntoilupaikoista vehreisiin oleskelupaikkoihin.

”Alueesta tulee varmasti viihtyisämpi ja käytettävämpi kuin se on nykyisellään. Lisäksi alueelle tehdään urheilun ja liikunnan kokonaisuus, joka palvelee lähistönkin asukkaita nykyistä paremmin.”

Metsä ei ole viihtyisä

Sekä asukasyhdistykset että kaupunki ovat yhtä mieltä siitä, että jäähallin ison ruman parkkipaikan tilalle voi hyvin rakentaa taloja. Raunio katsoo, että myös sen vieressä sijaitseva, vähällä käytöllä oleva hiekkakenttä olisi sopiva rakennuspaikka.

Tällainen asuinalue on suunnitteilla vuonna 1999 perustetun Tartonpuiston kohdalle.

Tartonpuiston alue jää tässä kuvassa Hakametsän hallin vasemmalle puolelle ja Uudenkylän puisto hallin taakse oikealle.

Asukasyhdistysten mukaan loput talot olisi parempi sijoittaa Hervannan valtaväylän varteen. Se tarkoittaisi todennäköisesti, että Hakametsän hallin eteläpuolella sijaitsevasta metsästä nipistettäisiin osa rakentamiseen.

Kaupungin suunnitelmissa metsä on säilymässä käytännössä kokonaan. Raunion mukaan asukkaat kokevat paikan epäviihtyisäksi.

”Metsä on epäsiisti. Asukkaat pitävät sitä jopa pelottavana, eivätkä uskalla mennä sinne ainakaan iltaisin. En itsekään ole mielelläni siitä kulkenut.”

Joonas myöntää, että metsä ei nykyisellään ole kaksinen virkistyskäytön näkökulmasta. Alue on tarkoitus siistiä, ja rakentaa sinne reitit, joita pitkin pääsee kulkemaan.

Ensimmäisissä suunnitelmissa metsään on luonnosteltu seikkailupuisto ja alppiruusupuisto. Joonaksen mukaan vielä on mahdotonta sanoa, toteutuvatko ne. Koirapuisto säilyy, mutta sen paikka saattaa siirtyä.