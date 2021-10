Main ContentPlaceholder

Johanna perusti alle vuosi sitten pienen leipomon autotalliinsa Tampereen tuntumaan – Erikoiset leivät alkoivat heti myydä niin, että ”loppukesä oli jo ihan hullua”

Kauppahalliin on tullut myyntiin uudenlaisia leipiä. Pinsiöläinen Maalaisleipomo Juurilla on erikoistunut makuleipiin ja muinaisviljoihin. Yrityksen jalapeno-cheddar-leipä on yksi asiakkaiden suosikeista.

Johanna Koskela ei panttaa hapanjuuriaan, vaan myy niitä omassa verkkokaupassa. Hän on antanut juurille nimet elokuvatähtien mukaan.

Moro, Pinsiö Kivenheiton päästä Tampereelta löytyy pikkuruinen leipomo, joka on lyhyessä ajassa saavuttanut suosiota. Pinsiössä sijaitseva Maalaisleipomo Juurilla on alle vuoden vanha yritys, mutta tuotteet ovat jo tuttuja monelle Tampereen seudulla asuvalle. Lokakuun alkupuolelle asti leipiä myytiin Reko-lähiruokapiireissä, Pinsiön taimiston kesäkahvilassa ja tilauksesta. Viime viikolla myynti laajeni Tampereen kauppahallin Herkkuveräjään ja Juustoportin Ylöjärven myymälään. ”Loppukesä oli jo ihan hullua. Leipää meni hirveästi”, kertoo yrittäjä Johanna Koskela. Moro kävi vierailulla Pinsiössä, missä leipomon tilat on remontoitu Koskelan kotipihalla sijaitsevan autotallin puolikkaaseen. Käyntipäivänä uunit olivat olleet päällä koko aamun, ja lämpötila lähestyi 30:tä astetta. Tuoreen leivän tuoksu huumasi heti, kun astui sisään. Johanna Koskelan puoliso remontoi leipomolle tilat kotipihan autotallin puolikkaaseen. Toisen puolikkaan voi ottaa käyttöön, jos yritys kasvaa. Yrityksellä on kolme uunia, joissa paistuu kerralla yhdeksän vaalea leipää. Leipomo valmistaa pariakymmentä erilaista leipää. Kaikki ovat vaaleita paitsi saaristolaisleipä. Erityisen innostunut Koskela on tekemään makuleipiä. Asiakkaiden suosikkeihin kuuluvat muun muassa jalapeno-cheddar-leipä ja pekaanipähkinä-viikunaleipä. Muitakin erikoisuuksia on, kuten chilileipä sekä puolukkaa ja chia-siemeniä sisältävä leipä. Kaikki leivät ovat todella tuhdin kokoisia. Paino vaihtelee 500 grammasta 800 grammaan. Ravinnon lisäksi leivät tarjoavat silmänruokaa. Ennen uuniin laittoa Koskela viiltää tai tekee muoteilla leipien pintaan koristelut. Tyypillinen kuvio on tähkä, mutta erikoisempiakin kuvioita, kuten kukkia ja autoja hän on taiteillut. Leipomo tekee pariakymmentä erilaista leipää, mutta kaikkia makuja ei ole yhtä aikaa myynnissä. Leipomon Saaristolaisleipä osoittautui Moron testissä hämmästyttävän kosteaksi ja herkulliseksi. Makuleipien lisäksi leipomo on erikoistunut muinaisviljoihin. Tuotevalikoimaan kuuluu sekä spelttivehnästä että yksijyvävehnästä leivottu leipä. Yrityksen Lonely grain -yksijyväleipä on saavuttanut jo maanlaajuista mainetta, sillä se palkittiin nyt syksyllä artesaaniruoan suomenmestaruuskilpailuissa pronssimitalilla leipomotuotteiden sarjassa. Samassa kilpailussa hopealle ylsi leipomon toinen leipä Pinsiön lumo, jota Morokin pääsi maistamaan. Sesamin ja pellavan siemenin maustettu leipä todettiin yksimielisesti elämykseksi. Säilöntäaineet ovat pannassa Koskela on ammatiltaan sairaanhoitaja, mutta ollut aina innokas leipuri. Neljä vuotta sitten äitiyslomalla hän teki ensimmäisen oman hapanjuurensa. "Se vei sydämeni ihan kokonaan. Koko ajan teki mieli leipoa. Teen tätä intohimosta", Koskela sanoo. Johanna Koskela ostaa jauhot juurijauhettuina. Silloin jauhot ovat parhaimmillaan. Juuret ovat Johanna Koskelan mukaan vaativia hoidettavia. Raaka-aineet tulevat mahdollisimman läheltä. Jauhot ovat Ylöjärven Takamaalla sijaitsevan tilan viljelemiä ja jauhamia lukuun ottamatta muinaisviljoja ja gluteenittomia jauhoja. ”Koko leipomisessa minulla on ideana, että kaikki turha riisutaan. Säilöntäaineita tai muita apuaineita en käytä.” Juuret vaativat huolenpitoa Leipomon kaikki tuotteet tehdään siis juureen. Menetelmä on hidas ja työläs, vaikkakin antoisa. Yhden leivän leipominen kestää pari vuorokautta. Koskela työskentelee yksin ja pystyy leipomaan noin 50 leipää päivässä. Omatekoisia juuria hänellä on kolme – leipäjuuri, siitä kloonattu makea juuri sekä maissileiville tarkoitettu juuri. Hän puhuu niistä rakkaina lapsina, joita tulee hoivata ja joilla on persoonallisuudet. Edellisyönä hän oli herännyt neljältä ”ruokkimaan” yhtä niistä. ”Se on vaativa juuri, joka täytyy pitää tyytyväisenä. Kun juuri saa vettä ja jauhoja, alkaa pöhinä.” Taikina taitellaan useaan kertaan ennen leipomista. Sillä tavalla leipään saadaan hyvä sitko. Leivät kohotetaan omissa vuoissaan. Leivät koristellaan juuri ennen uuniin laittamista. Chilit on kasvatettu Ylöjärven Metsäkylässä. Pienet leipomot Maalaisleipomo Juurilla Hintoja: Pinsiön Lumo vehnäsiemenleipä 6,90 euroa, Jalapeno & cheddar makuleipä 8,50 euroa, Saaristolaisleipä 7,50 euroa, Taika gluteeniton pähkinäleipä 9,90 euroa. Puhelin: 040-4876166 / WhatsApp/ tekstiviesti / soitto. Sähköposti: maalaisleipomojuurilla@gmail.com Kotisivut ja verkkokauppa: maalaisleipomojuurilla.fi. Some: Yrityksellä on Facebook- ja Instagram-tilit. Vinkki: Maalaisleipomo Juurilla on kolmas osa Moron juttusarjaa pienistä leipomoista. Mikä on sinun suosikkisi? Vinkkaa siitä osoitteeseen moro@aamulehti.fi.