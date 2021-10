Nyt vähitellen palataan kotoa tamperelaisille työpaikoille – Lähetä meille paluu normaaliin -kuva kahvihuoneesta ja taukoporukasta

Onko työpaikkasi kahvipiste jollakin tavalla ainutlaatuinen ja huokuu hyvää mieltä?

Moro, Ekokumppanit

Moro-lehti, Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit etsivät kahvihuonetta tai -porukkaa, joka on jollakin tavalla ainutlaatuinen ja huokuu myös hyvää mieltä.

Ilmoita meille reilutampere.fi-sivulla, mikä kahviporukka ansaitsisi Reilun kahvipalkinnon.

Kahvihuone voi löytyä vaikkapa työpaikalta, palvelutalosta tai harrastusryhmästä.

Kolme Tampereen erikoisimmaksi valittua kahvihuonetta saavat palkinnoksi reilun annoksen Reilun kaupan kahvipaketteja.

Reilu Tampere arpoo pieniä kahvipalkintoja myös kaikkien kahviporukkaa vinkanneiden kesken.

Nyt palataan yhteen

Alkava syksy tuo monen arkeen odotetun paluun kahvipöytäkeskustelujen äärelle.

Suomalaisilla työpaikoilla juodaan kahvia miljoonia kupillisia päivässä, joten ei ole yhdentekevää, millaista kahvia kupista löytyy.

– Muuttuva ilmasto tuo kahvintuotantoon monenlaisia ongelmia, kun kahvipensaat eivät enää kestä entistä kuumempia oloja ja yleistyvämpiä kasvitauteja. Reilun kaupan sertifikaatti on helppo merkki siitä, että kahvin tuotanto toteutetaan vastuullisesti, kertoo Sanni Kouhi Ekokumppaneilta.

Tampereelta löytyy jo useita Reilun kaupan työpaikkoja, joissa reilu meininki ulottuu aina välitaukoon ja kahvikuppiin saakka.

Tampere on ollut Reilun kaupan kaupunki jo yli 13 vuotta ja arvonimen kriteereihin kuuluu, että kaupungissa toimii Reilun kaupan tuotteita tarjoavia yrityksiä ja yhteisöjä.

Tamperelaiset rakastavat kahvia, mikä näkyy myös paljasjalkaisen tamperelaisen kahvipioneerin toiminnassa.

Reilu kahvi kelpaa

Tampere sai ensimmäisen kahvipaahtimon vuonna 1992, kun Mokkamestarit perustivat paahtimon Tammelaan Pohjolankadulle.

Mokkamestareiden toisen perustajan, toimitusjohtaja Reija Paakkisen mielestä tamperelainen kahvikulttuuri on muuttunut perustamisajoista paljon.

– Ihmiset kiinnittävät yhä enemmän huomiota kahvin eettiseen tuotantoon. Reilun kauppa on monelle tuttu merkki, joten se on monelle helppo valinta.

Tampereella on myös oma nimikkokahvi.

Mokkamestarit on ollut sertifioitu Reilun kaupan yritys melkein niin kauan kuin Reilu kauppa on ollut olemassa.

Myös Reilun kaupan kaupungin arvonimen saaminen Tampereelle vaikutti positiivisesti tamperelaisen yrityksen vastuullisuuden edistämiseen entisestään.

– Meille on tärkeää, että voimme luottaa Reilun kaupan sertifikaattiin. Sertifiointijärjestelmä on hyvin tarkka ja esimerkiksi tuotantoketjut on dokumentoitu huolellisesti. Näin voimme olla varmoja kahvin vastuullisesta tuotannosta.