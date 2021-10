Tampereen keskustaan ilmestyi ennennäkemättömiä uusia liikennemerkkejä

Tiatoo Näin Hämeenkadun on tarkoitus toimia

1. Nopeusrajoitus on kaikille kulkumuodoille 20 km/h.

2. Ratikka ja autoliikenne kulkee keskellä. Niitä pitää väistää ylityspaikoilla. Suojateillä ratikka- ja autoliikenne väistää.

3. Molemmin puolin katua kulkee pyöräkaista, joka on yksisuuntainen. Täällä on myös sähköpotkulautojen paikka. Suojateiden kohdalla pyöräilijä/lautailija on jalankulkijaan nähden väistämisvelvollinen.

4. Jalkakäytävät ovat uloimpana. Siellä ei kuulu pyöräillä eikä potkulautailla. Jalankulkijoiden ei kuulu seistä pyöräkaistoilla.

5. Erityisesti pysäkkien kohdalla kaikkien on syytä noudattaa varovaisuutta.