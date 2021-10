Moron luontotohtori vastaa: Mitä kasvaa koivujen alla Orivedellä

Moro, Siperia

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi-sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty.

Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukija kysyy: Mikä sieni? Kasvaa koivujen alla Orivedellä.

Tuomo

Luontotohtori vastaa: Sienen varmisti monivyöseitikiksi paikallinen sieniviisas Lasse Kosonen.

Monivyöseitikki on yleinen metsien sieni ja se muistuttaa ulkonäöltään jonkin verran kehnäsientä ja monia muita seitikkilajeja. Näistä osa on myrkyllisiä. Monivyöseitikki puolestaan on ruokasieni, mutta sen käytössä on oltava hyvin varovainen, koska on olemassa sekaantumisen vaara myrkyllisiin lajeihin.