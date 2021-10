Moron luontotohtori vastaa:

Moro, Siperia

Lukija kysyy: Mikähän näihin heinänkorsiin oli iskenyt kun oli tuollaista oranssia kasvanut korren ympärille? Tämä tuli sienimetsällä metsätien varrella vastaan Nuutajärvellä sunnuntaina 29.8. Liitteenä kuvat ja kuvissa kävelysauvan kärki antamassa mittakaavaa.

Eva

Luontotohtori vastaa: Tämä kasvusto muistuttaa sientä, mutta kuuluu amebojen sukulaisiin limasieniin.

Laji on mitä ilmeisemmin sammalparanvoi, joka on meillä yleinen, vaikka yleisesti maailmalla harvinaisempi. Se on vain vähän aikaa oranssinkeltainen, mutta muuttuu sitten valkoiseksi.

Limasienille on ominaista lyhytaikainen limakkovaihe, joka muistuttaa usein sienirihmastoa. Tämä on yksi limasienten lisääntymisen vaihe. Sen jälkeen valmistuvat pienet itiöt, joiden avulla ne leviävät taas uusille paikoille.

Sammalparanvoi kuten muut limasienet syövät bakteereita ja sienirihmastoa, ja elävät pääosin piilossa muun muassa maaperässä.