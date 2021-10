Tampereelle puuhataan siis teatterimuseota.

Mistäpä muuten tulee sana museo? No kreikan sanasta museion, joka oli nimitys muusien pyhäköille.

Mikäpä taas on muusa ? Taiteiden ja tieteiden jumalatar, taiteellisen innoituksen symbolihahmo. Esimerkiksi Suomessa on Aino Sibeliusta kutsuttu usein miehensä muusaksi.

Kreikkalaisten mytologiassa esitettiin useimmiten, että muusia oli yhdeksän, joista kukin oli jonkin tietyn alueen erikoissuojelija. Teatteritaiteen muusia oli kaksi: tragedian muusa Melpomene ja komedian muusa Thaleia.

Tästä teatteritaiteen kaksinaisuudesta muistuttavat nuo kaksi naamiota, toinen surullinen, toinen iloinen. Ne ovat nähtävissä esimerkiksi Tampereen Teatterin julkisivussa ja Tampereen Komediateatterin viirissä.

Mutta mikäpä kaupunki siellä antiikissa olikaan se varsinainen museioneitten, muusien ja teatteritaiteen kehto?

Mainittakoon että Tampereelta sinne pääsemme, kun menemme jokseenkin viivasuoraan vaan tarpeeksi pitkälle etelään. Tulemme tietenkin Ateenaan.

Tamperetta voidaan pitää siis eräänlaisena myöhäisenä, pohjoisena Ateenana. Se on niin kovin kaksinainenkin, kuten teatteritaide perustuu tragediaan ja komediaan. On punainen Tampere ja valkoinen Tampere, on kosken itä- ja länsipuoli, on Tappara ja Ilves, on Tampereen Teatteri ja Tampereen Työväen Teatteri.

Huomautettakoon vielä, että antiikin Ateenan teatterielämä, samoin kuin tietysti urheilukin (joka sekin on niin kovasti Kreikasta lähtöisin) perustui hyvin pitkälti kilpailulle.

Tampereen Teatterissakin toiminut, Pispalassa asunut ansiokas näyttelijä Yrjö Järvinen (1925-2020) päätti dramatisoida niin perustamperelaisen,tai oikeammin peruspispalalaisen romaanin kuin Lauri Viidan Moreenin näyttämölle. Eipä ihme, että hän aloitti tämän työnsä eräällä opintomatkallaan 1960. Sillä minnehän tämä opintomatka suuntautui? No , kuinka ollakaan, Ateenaan.

Niinpä sitten Viita sitten aikanaan tuli Tampereelle seuraamaan Moreenin valmistumista Tampereen Teatterissa. Hän majoittui Järvisen kotiin Kalevaan käyden välillä teatterinjohtaja Rauli Lehtosen kodin ikkunoista tähyilemässä entistä opinahjoaan Klassillista lyseota, jossa kreikan kieltä on kovasti opetettu.

Tampereen Teatterimuseolla on epäilemättä paljon mielenkiintoista kerrottavaa suuren suomalaisen teatterikaupungin, aikamme Ateenan näyttelijöistä ja muista teatterilaisista sekä heidän saavutuksistaan.

Teatteritaiteen esittäminenhän siellä Kreikassa alkoi paljaan taivaan alla. Tämäkin tuo jotenkin mieleen Tampereen, varsinkin Pyynikin Kesäteatterin tarinan.

Uusi museo tulee siis todella oikeaan kaupunkiin, siitä tuskin jää epäilyjä. Jäämme innolla odottamaan jatkoa.

Kirjoittaja seuraa Moro-lehdessä teatterimuseon rakentamista.