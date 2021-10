Hatanpään valtatien varteen kohoaa vihertävä seinämä, jolla on todella mielenkiintoinen tehtävä.

Moro, Hatanpää

Jätevedenpuhdistamon pyöreän biokaasulaitoksen eteen nousee kahdeksan metriä leveä ja lopulta kahdeksan metriä korkea viherseinä, jossa on paikallista metsänpohjaa Ojala-Lamminrahkan alueelta.

Seinä tuo viihtyisyyttä kaupunkiin, mutta samalla tutkitaan tärkeitä asioita, kuten hulevesien viivytystä ja ilmastovaikutusta.

”Näin pohjoiseen tällaista seinämää ei ole ennen rakennettu. Kokeilulle ja tutkimukselle on saatu EU-rahaa ja mukana ovat Tampereen kaupunki, Ramboll ja VTT”, kertoo projektipäällikkö Maarit Särkilahti Tampereen kaupungilta.

Viherseinä rakennetaan näihin telineisiin Hatanpään valtatien varteen jätevedenpuhdistamolle. Aluksi korkeutta on neljä metriä, ja ensi vuonna seinää korotetaan kahdeksaan metriin.

Ensin neljään metriin

Viherseinän telineitä rakennettiin viime viikon perjantaina täyttä vauhtia. Vieressä odotti 32 kasvilaatikkoa, jotka seinään ensiksi asennetaan. Jokainen laatikko on yhden neliömetrin kokoinen.

”Osassa laatikoista on kunttaa, osassa on myös istutettuna esimerkiksi rehevää perennaa. Laatikoita on kesän ajan kasvatettu Epilän taimistolla.”

Kasvualustana on kymmenisen senttiä kivivillaa ja viitisen senttiä multaa. Laatikoihin on istutettu myös esimerkiksi puolukkaa, maahumalaa ja kallioimarretta. ”Kasvilajit on pyritty valitsemaan niin, että ne pärjäisivät tällaisella kasvupaikalla.”

Ensin seinästä tulee neljän metrin korkuinen. Talven jälkeen seinää on määrä kasvattaa kahdeksan metriä korkeaksi.

Kasvilaatikot tulevat viherseinässä pystyyn ja reikäinen alaosa päästää kasteluveden alempana olevaan laatikkoon.

Miten sitoo vettä?

Metalliset kasvilaatikot on suunniteltu niin, että ylhäältä annettava kasteluvesi valuu laatikosta toiseen.

”Nyt kasteluvesi otetaan järvivesikaivosta, mutta seinä on tarkoitus sijoittaa lopulta alueelle rakennettavan pumppaamon seinustalle. Silloin kastelu tulisi katon sadevedestä.”

Nyt tutkitaan muun muassa sitä, paljonko kasteluvettä tarvitaan, miten kasvit menestyvät, kuinka kauan vesi viipyy viherseinällä ja paljonko siitä lopulta valuu alhaalta pois. ”Laatikoissa on esimerkiksi kosteusantureita.”

Veden viipymäaika seinässä on tärkeä tieto, sillä kaupungin tiivistyessä hulevesien hallinta on tärkeää. Viherseinistä voi löytyä yksi tapa vähentää hetkellistä kuormitusta.

”Samalla tutkitaan, puhdistuuko vesi viherseinän läpi valuessaan.”

Seinän on suunnitellut Ramboll. Teräsrakenteen toteuttaa Proinfra.

Viherseinä on osa Unalab-hankkeen luontopohjaisia demoja. Muita kokeiluja ovat biosuodattimet, mikroleväkasvattamo, laskeutusallas ja tulvaniitty, luontopolku, automaattinen veden laadun seuranta, innovaatiosetelit pienimuotoisiin luontopohjaisiin järjestelmiin sekä ympäristötiedon lisääminen muun muassa infotaulujen avulla.