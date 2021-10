Tampereen seurakuntien Ruokapankki ajautui EU-ruokakriisiin: Rahat ovat loppu, joten se käynnistää uuden kansalaiskeräyksen

Hyllyt ammottavat tyhjinä, ja se näkyy avuntarvitsijoiden kassissa jo muutaman kuukauden sisällä.

Ruokapankin koordinaattori Marja Palkonen ja elintarvikeavun vastaava Tommi Laine esittelevät tyypillistä ruokakassia. Siitä suuri osa on koostunut EU:n jakamista elintarvikkeista.

Tampereen ev. lut. seurakuntien Ruokapankki on joutumassa vaikeuksiin. Tämä näkyy suoraan avuntarvitsijoiden ruoka-apukassissa viimeistään alkuvuodesta.

Tarjolla saattaa olla ruokakassi, joka ei enää pidä entiseen tapaan nälkää loitolla.

Ruokapankin elintarvikeavun koordinaattori Marja Palkonen pitää kriisin uhkaa todellisena.

Siihen löytyy peräti kolme eri syytä, joista EU on vain yksi.

1. EU:n ruoka loppu

EU on toimittanut Ruokapankille erilaisia kuivaruokia ja säilykkeitä, jotka on jaettu ruokakasseissa hävikkiruuan ja ostoruuan ohella. Kassissa on ollut muun muassa pastaa, jauhoja, hernekeittoa ja säilykelihaa.

"EU-ruoka-apu sellaisena kuin se on ollut loppuu. Uusi ohjelma on tekeillä, mutta se ei ole edennyt edes EU-komission käsittelyyn. Kukaan ei tiedä aikataulusta tai ohjelman sisällöstä.”

Toisinaan elintarviketeollisuus yllättää ruokapankkilaiset iloisesti. Saarioinen antoi ylimääräisen ruokaerän.

”Tavallisen palkansaajan on ehkä vaikea käsittää sitä, että ruoka-avun hakijoiden mielestä maitojauhe on EU-tuotteiden suosituin elintarvike. Kananmunista, vehnäjauhoista, maitojauheesta ja vedestä saa helposti vaikka pannukakkuja lasten syötäväksi”, selvittää Palkonen.

”Hernekeitto on halpaa ja helppo varastoida, että on edes jotakin syötävää sitten kun kaikki muu on loppunut.”

Ruokapankki tilasi EU-ruokaa loppuvuodeksi 22 000 kiloa. Sitä tulee enää 14 000 kiloa. Nyt hyllyt ovatkin tyhjillään.

2. Apua tarvitaan yhä

Korona väistyy pikkuhiljaa, mutta ruoka-avun tarve ei ole vähentynyt.

”Silmiinpistävää on, että ruokajonoissa seisoo nyt työikäisiä nuoria aikuisia, esimerkiksi nuoria äitejä lastensa kanssa. Myönteistä ehkä on, että jonot eivät ole enää kasvaneet.”

”Ehkä perheiden pienet hätävarasäästöt on nyt syöty ja ruokaa on pakko hakea avustusjonoista.”

Koordinaattori Marja Palkonen näyttää hyllyjä, jotka ovat täynnä EU-ruokaa silloin kun Ruokapankin asiat ovat hyvin. Nyt ne ovat tyhjillään.

3. Hävikki vähentynyt

Palkosen mukaan vähittäiskaupoista ja elintarviketeollisuudesta tulevan lahjoitusruuan määrä on vähentynyt. Se johtuu siitä, että kaupat ovat onnistuneet pienentämään hävikkiä muun muassa älyhyllyjen avulla.

”Lainsäädäntö on haasteellista. Sen mukaan lahjoitusruoka pitäisi jakaa viimeistään viimeisenä myyntipäivänä. Usein elintarvikkeet ovat kuitenkin käyttökelpoisia pitempään.”

Esimerkiksi Lidl on ryhtynyt pakastamaan kaikki Ruokapankille annettavat elintarvikkeet ja siten niiden käyttöaika jatkuu.

Elintarvikkeiden kokoaminen ja jakaminen tapahtuvat tehokkaasti. Kuljettajilla on tarkat aikataulut. Ruokapankki toimittaa jaettavaa noin 50 yhteistyökumppanille.

”Teemme paljon töitä, että saisimme käytännön laajenemaan myös muihin yrityksiin. Pakastaminen jatkaisi lahjoitusruokien käyttöaikaa.”

Myös lahjoitusruokien laatu on muuttunut. Nykyisin vain 40 prosenttia on lihaa tai lihavalmisteita. Vielä muutamia vuosia sitten niiden määrä oli suurempi.

Rahat loppu

EU-ruokien loppuminen ja hävikin määrän väheneminen olisi mahdollista korvata ostamalla lisäruokaa, mutta rahat ovat loppumassa eikä kaikkia voida korvata.

”Pystymme ostamaan kasseihin edullista levitettä ja kananmunia. Esimerkiksi säilykkeet ja maitojauhe jäävät ilman muuta pois, koska ne ovat niin kalliita.”

Ruokapankki on jo käyttänyt kaikki vuosi sitten tamperelaisten kansalaiskeräyksessä saadut varat. Moro-lehti oli näissä keräyksissä mukana.

Tampereen kaupunki antoi viime vuonna Ruokapankille 100 000 euroa, mutta niilläkin on jo ostettu ruokaa.

Tiatoo Seurakuntien Ruokapankki Tammi-elokuu 2021 Vastaanotettu hävikkiruokaa 308 133 kiloa. Hedelmiä ja vihanneksia viidennes kokonaismäärästä. Leipää 15 prosenttia, einekset, liha ja lihavalmisteet 50 prosenttia. Muut tuotteet muun muassa vessapaperi 15 prosenttia. Koko Tampereella jaettu ruoka-apuna noin 100 000 erisuuruista ruokakassia tai ruoka-avustusta.

Seurakunnat käynnistää uuden rahankeräyksen

Tampereen ev. lut. seurakuntien Ruokapankki on ison ongelman edessä. EU lopettaa ruoka-apunsa toistaiseksi ja jaettavia elintarvikkeita riittää enää muutamaksi kuukaudeksi.

Seuraava EU:n ruoka-apuohjelma on vasta tekeillä ja nyt ruoka-avun asiakkaat uhkaavat jäädä vaille kuivaruokia ja säilykkeitä.

Seurakunnat haluaa turvata ruoka-avun asiakkaille monipuolisen ruokakassin ja siihen tarvitaan nyt kaikkien tamperelaisten apua.

Tavoitteenamme on kerätä ruoka-avun tueksi 90 000 euroa. Tuotolla saadaan katettua lisäruoan ostamisesta syntyvät kustannukset ensi syksyyn asti. Apu menee perille Tampereen seurakuntien diakoniatyön Ruokapankin keskitetyn jakelun kautta.

Moro-lehti on hätäapukeräyksen mediayhteistyökumppani ja kertoo loppuvuoden aikana ruokatilanteesta ja keräyksen sujumisesta.

Hätäapukeräyksen kummeina toimivat Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen ja valtuuston puheenjohtaja Ilmari Nurminen.

Myös Pirkanmaan Yrittäjät sekä Tampereen Kauppakamari lähtevät mukaan tukemaan Ruokapankkia.

