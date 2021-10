Moron luontotohtori vastaa: Mikä kukkiva kasvi on kuvassa?

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi-sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Lukija kysyy: Mikä nyt kukkiva kasvi on kuvassa? Tämä ilmestyi kukkapenkkiini Ylöjärvellä.

Luontotohtori vastaa: Kasvi on rusokki, ja tästä kuvasta näyttää aika paljon säderusokilta, joka on alkujaan rantojen ja muiden märkien paikkojen kasvi. Hyvin samannäköinen on tummarusokki, mutta se on nimensä mukaan yleensä tummanvihreä. Myös kukinnon rakenteessa on pieniä eroja. Molemmat lajit ovat aika yleisiä.

Rusokit leviävät tehokkaasti nisäkkäiden avulla tarttumalla niiden turkkiin ja hyvin napakasti myös ihmisten vaatteisiin. Siemen on sivusta katsoen vähän porkkanan muotoinen, mutta litteä, ja sen leveässä päässä on kaksi väkäsekästä piikkiä. Moni lienee kesän mittaan irrotellut niitä vaatteista tai lemmikistään.