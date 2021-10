Bussijono aiheuttaa yllättävän ongelman matkustajille Tampereen keskustassa: ”Autojen numeroitakaan ei näy”

Joukkoliikennetoimistosta kerrotaan, että helppoa ratkaisua ei ole olemassa.

Moro, Koskipuisto

Koskipuistossa bussipysäkeillä on iltapäiväruuhkassa ajoittainen sekasorto, kun kymmenet matkustajat pyrkivät pitkillä pysäkkialueilla vastakkaisiin suuntiin kiireellä ehtiäkseen omaan bussiinsa.

Moroon on tullut viestejä, että sekasorrossa moni on jäänyt bussinsa kyydistä, kun ei ehdi ajoissa ovelle. Ongelmia on ollut erityisesti Koskipuisto C -pysäkillä eli Suomen Pankin talon puoleisella pysäkillä, josta linjat jatkavat länteen ja itään.

”Busseja on jonossa 3–4 eikä niiden numeroitakaan näe, kun ne ovat ihan peräkkäin. Pysäkillä ei koskaan tiedä, mihin kohtaan pysäkkialuetta oma bussi pääsee pysähtymään. Kerran jäin bussista, kun se ei mahtunut ollenkaan pysäkkialueelle ja oli viereisellä kaistalla”, yksi Moron lukija kertoo kokemuksistaan.

Peräkkäin olevista busseista takana olevien numeroita ei näe kuin aivan bussin vierestä.

14 linjaa

Hänen havaintojensa mukaan etenkin pienet koululaiset vaikuttavat välillä olevan pulassa.

”Tilanne on hankala myös vanhuksille ja pienten lasten kanssa liikkuville.”

Joukkoliikennetoimistosta kerrotaan, että myös kuljettajilta tulee palautetta pysäkin hankaluudesta.

Koskipuisto on aina ollut vilkas joukkoliikenteen risteys. Bussipysäkkien kautta kulkee nyt 14 linjaa molempiin suuntiin Hatanpään valtatietä. Lisäksi Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien risteyksessä kulkee nykyään kaksi ratikkalinjaa.

Moro kävi iltapäiväruuhkassa seuraamassa pysäkin toimivuutta. Pysäkillä on kaksi pysäkkitolppaa aikataulunäyttöineen.

Miia Korpela odotteli bussia Kalkkuun ja tiesi bussien ajavan ruuhkassa niin lähelle toisiaan, että numeroa on mahdoton nähdä kauempaa.

Koskipuisto C on pysäkki numero 0519. Sen kautta kulkevat bussi 6 rautatieasemalle ja itään sekä bussit 2, 5, 7, 8, 9, 10, 19, 33, 35, 40, 50, 52 ja 80 Keskustorille ja länteen.

Toisella puolella katua on Koskipuisto D eli pysäkki 0518. Sen kautta menevät samat linjat toiseen suuntaan.

Koskipuiston pysäkillä kannattaa olla tarkkana ja lähteä heti kohti omaa bussia, kun sen havaitsee tulevan. Ruuhka-aikana moni bussi pysähtyy alueen peräosaan eikä tule ollenkaan tähän varsinaisen pysäkkikatoksen kohdalle.

Odota keskellä

Moron lukija kertoo, että kuuli toisen matkustajan kysyvän bussin kuljettajalta, missä kohtaa pitkää pysäkkialuetta oikein kannattaisi odottaa bussiaan.

”Vastaus oli, että keskellä.”

Neuvo ei ole laisinkaan huono. Tampereen joukkoliikenteen Nyssen joukkoliikennelogistikko Juha Kortteus sanoo, että ruuhka-aikana pysäkillä vaaditaan matkustajilta aiempaa enemmän aktiivisuutta.

”Koskipuisto on haastava pysäkki. Tilannetta on pyritty selkeyttämään siirtämällä kaikkien linjojen merkit ensimmäiseen pysäkkitolppaan katoksen päälle. Ensimmäisenä tuleva linja ajaa etummaiseksi ja muut sen perään.”

Katokseen ei kuitenkaan ruuhkassa kannata jäädä. Silloin voi myöhästyä peremmäksi jääneestä autosta.

”Harvoin ne tekevät toista pysähdystä pysäkin etuosan vapauduttua.”

Kortteus sanoo, että isoja muutoksia on hankala tehdä.

”Hämeenkadulle ei mahdu lisää pysäkkejä linjoille ja Hatanpään valtatielle ei mahdu toista pysäkkiä. Kaikilla linjoilla on aiempi pysäkki Sorin aukiolla.”

Hyviä vaihtoehtoja eivät olisi nekään, että osa linjoista kiertäisi Ratinan sillan kautta tai eivät pysähtyisi Koskipuistossa laisinkaan.