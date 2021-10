Kuka on liimannut tuhansia Ilves-tarroja ympäri Tampereen keskustaa? Seuran johto vetoaa, että syyllinen lopettaisi sotkemisen

Yksi mies taistelee ilmiötä vastaan, tarrojen levittäjä on noin 30-vuotias mies.

Tyypillinen suoritus. Useita tarroja on laitettu samaan paikkaan. Kuva on Tesomalta.

Moro, Ympäri kaupunki

"Turhaan niitä raaputat, tilalle tulee heti sata uutta.” Näin totesi satoja tai jopa tuhansia Ilves-tarroja ympäri Tamperetta yksin tai ryhmässä levittänyt noin 30-vuotias mies tamperelaiselle Pertti Mönkölle.

”Ymmärsin, että hän oli tarrojen levittäjä. Hän oli huomannut, kun poistin tarroja ja seurasi minua ihan kotiovelle”, Mönkö kertoo Morolle.

Mönkö on poistanut tarroja ainakin vuoden. Hänen mielestään ne sotkevat kaupunkikuvaa siinä missä tusseilla tai maalilla tehdyt sotkutkin.

Otavalankadulla, Suvantokadulla ja Rautatienkadulla oli liimattu 80 tarraa pylväisiin ja roskat tiputettu kadulle.

Tämä tarra on liikennemerkissä rautatieaseman edustalla.

Monessa paikassa pylväissä on päällekkäin uusia ja vanhoja tarroja.

Tuoreempi tarra Työväen Teatterin kulmalla.

”Pari kuukautta sitten oli lähes kaikissa Hämeenkadun monikäyttöpylväissä saman kaverin laittamia Ilves-tarroja. Samoin Härmälässä entisen Valmetin risteyksen liikennevalopylväissä ja siitä keskustaan päin seuraavassa valoristeyksessä myös ja Hervannassa, Kalevassa, Hatanpäällä, Hakametsässä ja Irjalassa, siis joka puolella.”

Paljon roskaa

Mönkö kertoo, että tarroja kiinnitetään jatkuvasti eri puolille kaupunkia. Niitä on näkynyt myös keskustan kaduilla, pysäkkikatoksissa ja liikennemerkeissä, Tesoman jäähallin lähellä, Ratinassa, Tesomalla ja Santalahden tapahtumapuistossa.

”26. syyskuuta sunnuntain vastaisena yönä tuli noin 80 tarraa neljään katuvalopylvääseen Otavalankadulla, Suvantokadulla ja Rautatienkadulla. Kaikki taustapaperin roskat olivat pitkin jalkakäytävää ja katua.”

Tyypillistä tarrojen asettelua on juuri tuo, että niitä kiinnitetään useita kappaleita samaan paikkaan.

Tarroja on Mönkön ottamien kuvien perustella ainakin muutamaa eri tyyppiä. Osa on pyöreitä, osa neliöitä.

”Eivät ole meidän”

Ilves-Hockey Oy:n toimitusjohtaja Risto Jalo ja Ilves ry:n puheenjohtaja Kari Pansio toivovat tarrojen levittelyn loppuvan.

Jalo toteaa, että tarrojen suuri määrä eri puolilla kaupunkia on organisaatiossa huomattu. Tarrat eivät ole Ilves-Hockeyn tarroja.

”Nyt on merkkejä jo selvästi liikaa, emmekä me oli millään lailla tämän kanssa tekemisissä. Lisäksi tuollaiset itse tehdyt paperitarrat ovat kiusallisia irrottaa. Tekijä voisi lopettaa ja keskittyä kannattamaan joukkuetta tiukasti hallissa”, Jalo sanoo.

Ilves ry:n Pansio sanoo, että liika on aina liikaa.

”Fanittaminen on ok, mutta jos se menee hyvän maun rajan yli, niin se kääntyy sekä tekijää että seuraa vastaan. Olen Ripan kanssa ihan samoilla linjoilla, nyt on tekijän aika lopettaa ja keskittää energiansa siihen, että tulee peleihin kannustamaan ja huutamaan”, Pansio toivoo.

Hän myös muistuttaa, että roskaaminen ei ole Ilveksen arvojen mukaista toimintaa.

”Teemme tosi paljon töitä ympäristöasioiden eteen. Kaiken lisäksi Ilveksen logo on suojattu. Ilves ry. on on ainoa, joka voi antaa virallisen luvan logon käyttöön.”