Moron luontotohtori vastaa: Mikä lentävä otus levähti varaston ovessa Veisussa?

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi-sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty.

Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukija kysyy. Tällainen otus ilmaantui illan aikana varaston oven alareunaan.

Oli siinä vielä aamullakin, Kun päivä rupesi lämpenemää, oli se sitten häipynyt.

Niin että tällaisia lentäviä otuksia voi tavata Veisun alueella.

Pena

Luontotohtori vastaa: Otus on isokokoinen yöperhonen nimeltä poppelikiitäjä. Siipien kärkiväli voi olla 8-9 senttiä.

Nimi tulee toukan ravintokasvista, sillä tämän lajin ruokalistan suosikkeja ovat haapa ja muut poppelilajit. Toukkaa on tavattu monilta muiltakin lehtipuilta ja pensailta.

Laji on yleinen, mutta yleensä se lentää kesä-heinäkuussa. Jos kuva on elokuulta, kyseessä on lämpiminä kesinä kehittyvän toisen sukupolven yksilöstä.