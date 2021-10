Yli 350 tampereenkielistä sanaa on saanut uuden merkityksen: ”On siinä ollut selittämistä”

Lokakuussa julkaistaan Arto Lapin toinen kirja, jossa tamperelaista sanastoa on selitetty tuoreella tavalla.

Moro, Siperia

Tampereen, Ylöjärven ja Nokian risteyskohta tunnetaan nimellä Kolmenkulma. Tamperelaisella kirjailijalla Arto Lapilla on tarjota nimelle toinenkin selitys: Juustokimpale, jota on sinnikkäästi höylätty aina samalta reunalta, jotta se lopulta näyttäisi kumiselta liukumäeltä.

Lappi on tullut Moron lukijoille tunnetuksi tampereenkielisistä sananselityksistä. Lokakuussa julkaistaan hänen tuorein teoksensa Katton nääs, johon selityksiä on koostettu tarkalleen ottaen 352 kappaletta.

"On siinä ollut selittämistä. Olen tehnyt tätä kirjaa pidempään kuin ensimmäistä, joten toivottavasti selityksetkin ovat parempia”, Lappi sanoo.

Rampelle uusi selitys

Kirja on jatko-osa vuonna 2016 julkaistulle sananselityskirjalle Pökhölmistä päivää. Uutta kirjaa Lappi on koostanut peräti viiden vuoden ajan. Osa selityksistä on julkaistu aiemmin Morossa, mutta mukana on paljon uusiakin.

Kirjan nimi on aitoa Tampereen murretta.

Sanat on jaoteltu kirjassa luvuittain. Mukana on runsaasti kaupunginosien ja puistojen nimiä, järviä ja muita luontokohteita sekä patsaita, rakennuksia ja henkilöitä. Muun muassa Rampe, Kiinammuuri, Vaakkolampi ja Rautaharkko saavat totutusta poikkeavat selitykset.

Kirjasta löytyy Lapin selitysten lisäksi sanojen oikeat merkitykset. Humoristiset kuvitukset on tehnyt sarjakuvapiirtäjä Juho Juntunen.

Toilailut päätyvät kirjaan

Sananselitysten tekemisessä on Lapin mukaan paljon samaa kuin runojen kirjoittamisessa. Kumpiakin kannattaa makuuttaa jonkin aikaa pöytälaatikossa.

"Tuoreilla silmillä näkee sitten, onko teksti hyvä vai huono. Joskus selitykset naurattavat itseäkin, ja siitä tietää, että ne naurattavat muitakin.”

Kirjassa on sarjakuvapiirtäjä Juho Juntusen kuvituksia.

Ideoita syntyy, kun katsoo ihmisten käyttäytymistä. Omatkin toilailut päätyvät joskus sananselityksiin.

Esimerkiksi Ruotula-sanan Lappi on selittänyt näin: Henkilö, joka kuvittelee olevansa saalis muillekin kuin lokeille kulkiessaan keväisessä auringossa kaupungilla ilman paitaa.

Selityksen taustalla on todellinen tapaus.

"Kävelin Kalevassa, ja vastaan tuli kaveri, jolla ei ollut paitaa. Joku ajoi pyörällä ohi ja huusi perään: varo, ettei lokit nappaa. Ilman paitaa ollut mies hermostui hirveästi ja lähti ajamaan pyöräilijää takaa, mutta ei saanut kiinni.”

Lamminpää eli Pökhölmi pääsi Arto Lapin edellisen kirjan nimeen.

Rehevä murre ilahduttaa

Monet kirjan sanat ovat ehtaa Tampereen murretta. Lappi kertoo, että selityksistä tulee lukijapalautetta.

"Varsinkin vanhempi polvi korjaa murretta ja antaa palautetta siitä, miten selitykset pitävät paikkansa.”

Itse Lappi on paljasjalkaisena elänyt ikänsä Tampereen murteen ympäröimänä. Puheenparsi on tuttu, vaikka hän ei itse puhukaan ”tamperelaisittain”.

”Nykyään kun murretta kuulee harvemmin ja harvemmin, oikein ilahduttaa, kun joskus kuulee jonkun puhuvan rehevää tamperetta.”

Sanat eivät ole Lapilta vieläkään lopussa, vaikka selityksiä on kaksi kirjaa yhteen laskettuna jo toista tuhatta. Kolmatta kirjaa hän ei uskalla luvata, mutta vielä lähde ei tyrehdy.

”Seuraava vuosi ainakin sanoja riittää. Sen verran niitä on varastossa, että ei tarvitse väkisin keksiä.”