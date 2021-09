Tampereen normaalikoulun lukiolainen on noussut kymmeniä tuhansia tykkäyksiä keränneeksi sometähdeksi – Ryhtyy syyskuussa toteuttamaan intohimoaan yrittäjänä

Topias Holappa haaveili pitkään ryhtyvänsä yrittäjäksi. Nyt television kokkiohjelmasta ja Carrot Kitchenin somekanavista tuttu lukiolainen laittaa tuumasta toimeen.

Keittiön siivous on Topias Holapan mukaan osa ruoanlaittoa, eivätkä yritystoiminnan aiheuttamat sotkut jää vanhempien siivottavaksi.

Moro, Hakametsä

Tamperelaisen Topias Holapan päiviin tulee syyskuun lopulta alkaen entistä enemmän vauhtia.

16-vuotias Holappa käy Tampereen normaalikoulun lukiota ensimmäistä vuotta. Opintojen ja harrastusten ohessa hän tekee palkkatöitä, ja syyskuun 29. päivä käynnistyi oma yritystoiminta.

"Kiire tulee, mutta homma on hoidossa. Minulla on käytössä paperikalenteri ja Excel-taulukko, joihin aikataulutan jokaisen päiväni”, Holappa kertoo.

Nuori tamperelainen on monelle tuttu televisiosta ja sosiaalisesta mediasta. Vuonna 2017 hän oli mukana Junior Master Chef -kokkauskilpailussa, jossa ylsi semifinaaliin.

Kova tekemään töitä

Kesäkuussa Holappa aloitti sisällöntuottajana Carrot Kitchen -nimisessä startupissa. Hän ylläpitää yrityksen Tiktok-kanavaa, tekee live-videoita ja edustaa muutenkin yritystä sosiaalisessa mediassa sekä erilaisissa tapahtumissa.

Topias Holappa haluaa tulevaisuudessa oman perheen, jolle laittaa ruokaa ja leipoa. Haaveammatti ei liity ruokaan, vaan on sijoituspankkiiri.

Kolmen kuukauden aikana hän keräsi ruuanlaittovinkeilleen ja helpoille resepteilleen miljoona näyttökertaa ja kymmeniä tuhansia tykkäyksiä.

"Olen aina ollut kova tekemään töitä, ja yrittäjyys on ollut pitkään haaveena. Nyt oli mahdollista taloudellisesti ryhtyä yrittäjäksi. Vanhemmilta ei tarvinnut pyytää mitään paitsi allekirjoitukset pariin paperiin.”

Bravuuri on risotto

Holapan intohimona ovat ruoanlaitto ja leipominen. Ne ovat kuuluneet arkeen pikkupojasta asti. Apuna opettelussa ovat olleet kokkiohjelmat, äiti ja isoäiti.

"Edelleen tykkäämme yhdessä tehdä ruokaa.”

Topias Holapan suosikkeja makeista leivonnaisista ovat kaikki sellaiset, joissa on suklaata ”missä tahansa olomuodossa”.

Vuosikymmen harjoittelua on tehnyt taitavaksi, mutta tekevälle sattuu. Isoin virhe sattui Holapan mukaan muutama jo vuosia sitten, mutta oli ”tosi nolo”.

"Olin laittanut kakun uuniin, mutta se ei meinannut kypsyä, ja käänsin lämpötilan korkeammaksi. Menin olohuoneeseen chillailemaan ja kun tulin takaisin, oli leivinpaperi syttynyt tuleen ja kakku pikimusta.”

Holapan bravuuri on risotto, jonka salaisuuksista paljastetaan sitruuna ja laadukas parmesaanijuusto.

"Risottoni on aika legendaarinen. Suvussa kaikki tykkäävät siitä. Makeista oma lempparini on kaikki missä on suklaata missä tahansa olomuodossa.”

Alkaen 20 euroa

Yrityksensä nimissä Holappa valmistaa tilauksesta erilaisia kakkuja ja suolaisia ruokia. Listalla on esimerkiksi juusto- ja tapas-tarjotin sekä pullia, porkkanaleivoksia ja suklaakakkua. Muutakin saa.

"Teen oikeastaan ihan mitä tahansa kahvipöytään, juhliin tai yritysten kokouksiin. Hintataso on sellainen, että kaikilla budjeteilla saa jotain.”

Hinnat alkavat 20 eurosta. Kakkujen hinnat ovat 40 eurosta ylöspäin.

Ruoat ja leivokset valmistuvat kotona. Yritystoimintaa varten Holappa on hankkinut paljon uusia välineitä.

"Kakkuvuokiin olen erityisesti panostanut. Ostin parasta laatua useamman kappaleen.”

Yrityksen toiminta-alueeseen kuuluvat Tampere ja lähipaikkakunnat, mutta tämä on neuvottelukysymys. Vanhemmat ja isoäiti ovat luvanneet auttaa kuljetuksissa.

Usko omiin unelmiin

Holapan mukaan yrityksen ykköstavoite on levittää ruoan ilosanomaa. Kakkosena tulevat liiketoiminnalliset tavoitteet.

"Olisi mahtava nähdä, että kauppa kävisi ja liiketoimia pystyisi laajentamaan.”

Tätäkin laajakantoisempia toiveita tuoreella yrittäjällä on.

"Tahtoisin kovasti innostaa muita nuoria ja vanhempiakin uskomaan omiin unelmiinsa ja tekemään kovasti töitä niiden eteen.”