Korona-aika tyhjensi ihmiset ja kivijalkaliikkeet monen kaupungin keskustassa. Esimerkiksi Helsingin ytimessä ovat monet merkkituotteita myyvät pikkuliikkeet panneet ovensa kiinni ja lopettaneet toimintansa.

Syytä on vyörytetty verkkokaupalle. Sieltä kun saa tavaraa vähän halvemmalla kuin kivijalasta.

Kyllä näinkin, mutta kaikkein eniten keskustojen tyhjenemiseen ovat syynä paikalliset poliittiset päättäjät, jotka omalla toiminnallaan ja ennen kaikkea laajasti vaikuttavilla päätöksillään tyhjentävät keskustoja.

Onkin aiheellista kysyä, että ymmärtävätkö todella kaikki päättäjät oman toimintansa seuraukset?

Otetaan esimerkki niinkin kaukaa kuin Turun naapurikunnasta Paraisilta. Myös siellä on havahduttu siihen, että sympaattinen keskusta uhkaa tyhjentyä yrityksistä ja asiakkaista.

Saaristotien varrella onkin kaupungin kustantama iso kyltti, jossa muistutetaan ohikulkijoita Paraisten keskustasta ja sen (ehkä vielä toistaiseksi) tarjoamista palveluista.

Irvokasta on, että kyltin vierestä löytynee syy keskustan hiljenemiseen.

Saaristotien varrelle keskustan ulkopuolelle on rakennettu iso liikekeskus, jossa on muun muassa Lidl ja paikallinen S-market. Isolle parkkipaikalle on helppo poiketa ohi ajaessa.

Naapurissa on K-ryhmän kauppa, josta on myös Alko.

Poliittiset päättäjät ovat ihan itse antaneet luvan rakentaa tämän keskustan vetovoimaan vaikuttavan liikekeskuksen.

Eikä esimerkkiä tarvitse välttämättä Turusta asti hakea.

Tampereellakin jokainen keskustan ja keskustan ulkopuolelle rakennettava liikekeskus vaatii poliittisen päätöksen. Valtuutetut mahdollistavat päätöksellään niiden rakentamisen ja samalla keskustan kivijalan hiljenemisen.

Tampereen kokoisessa kaupungissa täytyy tietysti tasapainotella kaupunginosien palveluiden kanssa. Yksittäistä ostoskeskusta ei voi syyttää keskustan kivijalan hiljenemisestä, mutta kokonaisuus ratkaisee.

Jos ja kun samalla luontainen ohikulkuliikenne Hämeenkadulla hiljenee, niin lopputulos on tiedossa.

Muutaman vuoden kuluttua sama ilmiö on nähtävissä Hämeenkyrössä, jossa luontaiset ohi kulkevat asiakasvirrat siirretään uudelle ohikulkutielle.

Heittäydyn ennustajaeukoksi ja aavistelen, että ohikulkutien valmistumisen jälkeen keskustan yrittäjät ovat ihmeissään. Kylänraitti on kyllä mukavan hiljainen, mutta samalla asiakasvirrat ovat kadonneet jonnekin ison tien varteen.

Isojen hankkeiden yhteydessä tehdään aina ympäristövaikutusten arviointi (yva), jonka avulla pyritään vähentämään tai estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia.

Harvemmin puhutaan isojen hankkeiden taloudellisesta vaikutuksesta. Uuteen liikekeskukseen pitää asiakkaat saada jostakin muualta, esimerkiksi kivijalkakaupoista. Kulutuksessa liikkuvan rahan määrä on kuitenkin aika vakio.

Kirjoittaja on Moro-lehden tuottaja.