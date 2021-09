Moron luontotohtori vastaa: Mikä suurikokoinen ötökkä ilmestyi pihamaalle Hämeenkyrössä?

Moro, Vapriikki

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi-sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukija kysyy 10: Mikä tämä on? Arvioin pituudeksi noin 50 milliä. Se oli Hämeenkyrössä omakotitalon pihamaalla.

Tuula Törrönen

Luontotohtori vastaa: Kyseessä on suursukeltaja (suvusta Dytiscus), joita on meillä viisi lajia. Niistä jättisukeltaja on vähän eri näköinen, mutta loput ovat varsin saman näköisiä, eikä niitä useinkaan voi varmuudella tunnistaa lajilleen ilman vatsapuolen rakenteiden tarkastelua. Kuvassa näkyy vain selkäpuoli.

Lajeista kaksi tai kolme on kuitenkin Pirkanmaallakin yleisiä. Niitä näkee aika harvoin, sillä ne uivat suuren osan ajastaan vedessä hengittäen mukanaan kuljettamansa ilmakuplan happea. Ne osaavat kuitenkin myös lentää, ja voivat siten tarvittaessa vaihtaa asuinlampea tai -järveä ravintotilanteen niin vaatiessa.

Suursukeltajat ovat petohyönteisiä, jotka nappaavat ruuakseen muita vesien pieneläimiä kuten vesihyönteisten toukkia.