Monia ärsyttäneet telineet saavat väistyä – Tampere kuunteli asukkaiden palautetta

Asemien sijoittaminen kaduille on kirvoittanut kitkerää keskustelua kaupunkipyöristä. Telineitä aiotaan siirtää yllättävän nopeasti.

Moro, ympäri kaupunkia

Tampereen kaupunkipyörien asemien sijoittelua on monessa paikassa ihmetelty, kun asemia on laitettu kadulle. Nyt kaupunki suunnittelee joidenkin telineiden siirtämistä.

Erikoissuunnittelija Jukka Uusitalo kertoo, että jo kesän aikana joissakin asemapaikoissa on parannettu sijoittelua.

”On siirretty telineitä joitakin metrejä suuntaan tai toiseen tai käännetty telinettä siten, että saapuminen pyörällä asemalle tapahtuu loogisesti oikeasta suunnasta. Lisäksi joitakin asemia on suljettu tai siirretty väliaikaisesti esimerkiksi katutöiden tai tapahtumien vuoksi.”

Kaleva ja Pyynikki esillä

Erityisen paljon keskustelua ja arvostelua aiheuttaneet asemat ovat Kalevassa Tursonkadulla suoraan palvelutalon edustalla kapealla kadulla ja toinen Pyynikin näkötornille vievän Näkötornintien risteyksessä.

”Nykyisten asemien osalta tarkastellaan Näkötornintien ja Tursonkadun asemien siirtoa vielä tämän kauden aikana. Asemaverkoston pieni laajentaminen loppukauden ajaksi Härmälän sekä Uudenkylän ja Huikkaan alueille on myös harkinnassa.”

Miksi telineet laitettiin näihin paikkoihin alun perinkään?

”Asemaverkosto on suunniteltu siten, että se palvelisi mahdollisimman hyvin kaikkia kaupunkilaisia. Verkoston määrittely perustuu asukaskyselyn tuloksiin, väestö- ja työpaikkatietoihin, maankäyttöön ja liikenneverkkoon, joukkoliikenteen palveluntarjontaan, pyöräliikennemääriin sekä Helsingistä ja Turusta saatuihin kokemuksiin.”

Asemien on oltava helposti saavutettavissa, lähellä joukkoliikenteen pysäkkejä ja palveluita ja helposti myös rakennettavissa.

"Lähtökohtaisesti asemia on suunniteltu kaupungin omistamalle maa-alueelle. Telineet ovat pinta-asennettavia eli ne on asennettava kovalle ja mahdollisimman tasaiselle pinnalle.”

Pyynikintiellä ja Tursonkadulla sijaintia on arvosteltu myös ahtaan tilan takia. Uusitalon mukaan tilaa on jäänyt aiempaa enemmän.

”Näkötornintietä lukuun ottamatta telineet on sijoitettu paikoille, joissa oli kadunvarsipysäköintiä. Oikein asennettuna telineen ja pyörän yhdistelmä vie leveyssuunnassa vähemmän tilaa kuin tavallinen henkilöauto eli käytettävissä oleva ajoradan vapaa tila ei ole kaupunkipyörien tulon myötä vähentynyt mihinkään.”

Pyynikillä aseman sijoittamisessa oli haasteita.

”Pyynikin maisemat ja näkötorni ovat yleinen vierailukohde niin kaupunkilaisille kuin vierailijoillekin. Asema haluttiin lähelle näkötornia. Asemaa ei aluksi viety tornin juurelle asti, sillä aseman käytön ennakoitiin olevan liian yksipuolista ihmisten ajaessa vain poispäin tornilta, joten asema haluttiin kadun alkupäähän. Täydellistä paikkaa ei löytynyt, mutta nykyisellä paikalla oli aikoinaan ollut kadunvarsipysäköintiä, joten sitä haluttiin kokeilla.”

Ensi kesänä kaupunkipyöräjärjestelmä on käytössä heti kauden alussa, minkä uskotaan lisäävän pyörien käyttäjämääriä merkittävästi.

700 pyörää tarjolla

Esimerkiksi maanomistus on vaikuttanut telineiden paikkoihin.

"Niissä paikoissa, joissa asema on voitu laittaa muualle kuin ajoradalle, näin on toimittu. Joissain paikoissa asemaa varten on erikseen rakennettu betonikivestä täysin uusi kova pinta, johon telineet on voitu asentaa. Tämä ei ole kuitenkaan ollut mahdollista kaikkien asemien osalta kustannussyistä.”

Telineiden sijainneista on tullut kaupungille jonkin verran palautetta.

”Karkeasti kaksi kolmasosaa tulleista palautteista on toiveita uusista asemista, yksi kolmasosa on risuja kadunvarsipysäköinnin vähenemisestä ja autolla ajamisen vaikeuttamisesta.”

Ensi kesänä kaupunkipyörien uskotaan löytävän paljon uusia käyttäjiä, kun järjestelmä on valmiina käyttöön heti kauden alussa. Tänä vuonna käyttäjämäärät eivät vastanneet odotuksia.