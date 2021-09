Moron vauvat: Paljasjalkaset tamperelaiset ja Muittem mukulat 16.9.

Mari ja Mikael Mäkisen perheeseen syntyi 7.6. kello 9.22 tomera Patruuna (3 540 grammaa, 51 senttiä) sekä heti perään kello 9.24 suloinen Prinsessa (2 860 grammaa, 48 senttiä). Kotona lapsukaisia hurinallaan viihdyttää Mäkisen perheen esikoinen, robotti-imuri Risto. Onnellinen perhe asuu Tampereen Juhannuskylässä.

Ottiko koville? Äiti pääsi helpolla, isän sydäntä tykyttää vieläkin. Ovatko he näköisiä? Patruuna on isänsä kaksoisolento, siskonsa Prinsessa vielä miettii keneltä näyttää. Mitä suku sanoi? Täydellisiä! Mitä heistä tulee isoina? Patruuna ja Prinsessa tekevät juuri sitä isona mitä haluavat, mutta äidistään ovat luvanneet pitää huolta ja viedä etelän lämpöön viettämään eläkepäiviä. Mieluusti jo ennen. Millä kasvatatte heistä kunnon kansalaisia? Kurilla ja nuhteella. Rakkaudella ja turun murteella. Innostuitteko asiasta? Äiti hieman aluksi järkyttyi, isä innostui senkin edestä. Tätä nykyä äitikin sinut asian kanssa. Minkä neuvon antaisitte vastaavaa touhuaville? Kaksi ei mene siinä missä yksi. Mutta kyllä siitä selviää ja on ihan ihanaakin.

Paljasjalkaset tamperelaiset

Jonna Lipposen ja Aleksi Oreniuksen elämään putkahti 4.4. maailman ihanin esikoispoika. Kello 14.04 syntynyt suloisuus oli aika pötkylä, 4 182 g ja 53 cm. Perhe asuu Tampereella.

Sari Lukkarin ja Mikko Oikarisen tytär syntyi 9.4. kello 11.43 ja kylälle saatiin uusi asukas. Painoa ”Helmellä” oli 3 796 g ja pituutta 51 cm. Kotona tulokasta odottivat entuudestaan uudisasukkaat Eetu, 5, Heta, 4, ja koiruudet Usko, 12, sekä Sulo, 10 v.

Carita ja Teemu Nikkasen perhe täydentyi tyttövauvalla 31.7. kello 23.11. Painoa tytöllä oli 4 218 g ja pituutta 52 cm. Isoveljet Noel ja Eemeli olivat kovin mielissään saadessaan pikkusiskon.

Henna Karjalaisen ja Antton Niinimäen esikoispoika syntyi 8.8. kello 10.17 Tampereen yliopistollisessa sairaalassa mitoin 2 882 g ja 50,5 cm. Viidennen sukupolven petsulaista kotona vastassa oli Kiraj-koira.

Tiina ja Jussi Mäkitalon tyttö syntyi 8.8. kello 16.29. Massaa tuuheatukkaisella tytöllä oli 3 418 g ja pituutta 51 cm. Vauvaa malttamattomana odotti Muotialassa isoveli Henri, 4 v.

Anmari ja Olli Rantalan perheeseen Ranta-Tampellaan syntyi tuleva veronmaksaja 9.8. kello 15.58. Tomeralla tytöllä oli painoa 4 068 g ja pituutta 53 cm. Kotona uutta perheenjäsentä oli innokkaana odottamassa Luna-koira.

Mari ja Juha Kivistön tyttönen syntyi 19.8. kello 3.37. Tyttönen painoi 3 120 g ja pituutta oli kertynyt 49 cm. Perheen muut lapset Meea, 9, Kiia, 13, ja Iina, 13 v. Perhe asuu Tampereella.

Lauran ja Kajn ”touhukas tempoja” syntyi 21.8. kello 11.22. Painoa suloisella neidillä oli 4 026 g ja pituutta 53 cm. Perhe asuu Tampereella.

Sari Heleniuksen ja Juho Karttusen poika syntyi 21.8. kello 23.13. Pojalla oli painoa 3 330 g ja pituutta 50 cm. Perheeseen kuuluu myös isosisko Nella, 2 v. Perhe asuu Länsi-Tampereella.

Elina ja Asko Ojalan poika (2 770 g ja 47 cm) syntyi 23.8. kello 18.04. Kotona Reuharinniemessä odotti sisarukset Venla, 7, Valtteri, 6, ja Väinö, 3 v.

Pauliina Sillanpään ja Juho Valtosen tyttö syntyi takatukka hulmuten 25.8. kello 18.24. Painoa ihanuudella oli 3 300 g ja pituutta 50 cm. Kotona Hervannassa tulokasta on vastassa kissakaksikko.

Riikka Huukin ja Joel Lepistön esikoispoika syntyi 26.8. kello 20.30. Painoa pojalla oli 3 984 g ja pituutta 51 cm. Perheeseen kuuluu myös uuden tulokkaan ”isosisko” kissa nimeltään Nasu. Perhe asuu Hervannassa.

Sanna Saarisen ja Joonas Tuomolan toinen poika kiiruhti maailmaan elokuiseksi 30.8. kello 13.39. Painoa tummatukkaisella hurmurilla oli 3 786 g ja pituutta 52,5 cm. Perheen 2-vuotias esikoinen Oiva odottaa kovasti, että saa pikkuveljestä leikkikaverin. Perhe asuu Tampereen Vehmaisissa.

Jenni Lätin ja Teemu Heinosen perhe täydentyi pikkuneidin saavuttua maailmaan näyttävin elein 30.8. kello 19.54. Missin mitoillaan ihastuttaneelta typyltä löytyi pituutta 53 cm ja painoa 3 270 g. Perheen kotona Tohlopissa innokkaana isosiskona hääräilee Vilma, 2,5 v.

Muittem mukulat

Reetta Tapiola-Kinnarin ja Lasse Kinnarin tyttövauva syntyi laskettuna päivänä helatorstaina 13.5. kello 15.53. Pituutta täsmällisellä tyttösellä oli 51 cm ja painoa 4 030 g. Kotona Nokialla pikkusiskon hoidossa auttaa isoveli Taneli, 3 v.

Heli Merkkiniemen ja Ari Unkurin ihana esikoistyttö ”Tähti” syntyi 13.6. kello 3.01. Koska laskettuun aikaan oli vielä kuukausi, mitat jäivät maltillisesti 2 570 grammaan ja 45,5 senttiin. Söpöliini ja onnelliset vanhemmat asuvat Kangasalla.

Anne ja Juha Leppäsen Anton-poika syntyi 21.6. kello 17.17. Tulevalla Ilveksen kannattajalla oli syntyessään painoa 3 536 g ja hän oli 51 cm pitkä. Perhe asuu Lempäälässä. Anton vanhempineen kiittää Taysin kätilöitä hyvästä hoidosta!

Tuuli Kaipion ja Lauri Aspegrenin suloinen esikoistyttö syntyi 7.8. kello 22.40. Pituutta prinsessalla oli 49 cm ja painoa 3 296 g. Perhe asuu Lempäälässä.

Leena ja Juuso Norrenan odotettu prinsessa tupsahti maailmaan 19.8. kello 4.54 tehden perheestä täydellisen! Tuuheatukkaisella tytöllä oli painoa 3 948 g ja pituutta 53 cm. Kotona Ylöjärven Vuorentaustassa vauvanhoidossa auttelevat innokkaat isosisarukset Emma, 5, ja Eino, 3 v.

Sanni ja Anssi Kaurilan tyttö syntyi 19.8. kello 21.36. Pienellä neidillä oli painoa 3 406 g ja pituutta 52 cm. Pikkusiskoa hoivaa 2-vuotias Aava. Perhe asuu Ylöjärvellä.

Ellen ja Joonas Salmensuun perhe täydentyi 24.8. kello 10.36 suloisella tytöllä. Mittaa hänellä oli 4 175 g ja 51 cm. Kotona Kangasalla pikkusiskon ottivat innolla vastaan isoveljet Jooa, 4, ja Eemi, 2.

Pauliina Frilanderin ja Jani Humalajoen perhe täydentyi kovasti toivotulla tyttärellä 1.9. kello 22.04. Tytön syntymämitat olivat 3 080 g ja 49 cm. Omatoiminen ja ylpeä isoveli Konsta, 2 v 2 kk, auttaa innokkaasti pikkusiskon hoidossa Kangasalla.

Kirsi Haaviston ja Aki Kuusiston identtiset kaksostytöt syntyivät 2.9. Syntymämitat Neiti A 2 600 g / 47 cm ja Neiti B 2 440 g / 46 cm. Perhe asutelee Julkujärvellä Ylöjärvellä.

Helin ja Tomin toinen poika tuli vauhdikkaasti maailmaan 4.9. kello 2.48. Painoa nuorimmalla Latva-Piikkilällä oli 3 828 g ja pituutta 54 cm. Isoveli Vilho 2 v. hoitaa innokkaasti veljeään kotona Toijalassa.