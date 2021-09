Tampereen ydinkeskusta sai veistoksellisen käyttöesineen

Kukkien ja puiden siimekseen on rakentunut rullalautailun keskittymä Tampereen keskustassa.

Moro, Kirjastonpuisto

Tampereen uusin skeittiramppi on aivan ydinkeskustassa ja ramppiin on haettu veistoksellisia muotoja.

Kirjastonpuistossa Laikun lavan läheisyyteen juuri avattu uusi rullalautailuramppi on Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan Kaarikoirat Ry:n yhteinen hanke, jossa kaupunki rakennutti ja päätoteuttajana oli skeittiseura.

– Saimme osallistuvan budjetoinnin kautta rahaa ja suunnittelimme seuran puheenjohtajan Teemu Grönlundin kanssa tavallista veistoksellisempaa ramppia keskustaan, jonne Teemu on jo kymmenen vuotta yrittänyt saada miniramppia, kertoo Kaarikoirien hallituksen jäsen Mika Kalliokoski.

Keväällä alkanut suunnittelu vaihtui heinäkuussa rakennustöihin puistossa. Nyt odotettu miniramppi on käytössä, ja tekijätkin ovat tyytyväisiä lopputulokseen.

– Muoto onnistui ja ulkopinta on maalattua terästä. Kaiteet ovat puuta. Erikoisuutena on kaarien reunaputket, joissa on viillot. Kun putkia pitkin liukuu, ne rallattavat hienosti. Tällaisia en ole missään muualla Suomessa nähnyt, mutta ulkomailla näitä on ja haluttiin nyt tuoda ne tähän, kun oli mahdollisuus.

Valmistuttuaan ramppi on jo ollut ahkerassa käytössä.

– Haluttiin tehdä rampista mahdollisimman kaunis ja veistoksen omainen, jossa olisi vähän ekstraa ja sopisi kaupunkikuvaan.

Rampin sisäpinta on skeittaukseen sopivaa betonia. Tärkeimmältä ryhmältä eli käyttäjiltä on tullut jo kehuja uutuudesta.

Laikun edustalla on perinteisesti joitakin skeittaustelineitä, joten puisto on keskustan tärkein skeittauskeskittymä.