Moron kolumni: Iso kuva ja hiilineutraalius kuumentavat torikahvilassa

Otsikko on viime aikojan muotisanonta erilaisissa esityksissä ja puheissa ja heti toinen keskustelua aiheuttava aihe torikahvilan pöydässä on hiilineutraali 2030. Välillä meinaa kahvi läikkyä yli kun keskustelu on mielenkiintoisen kiihkeätä.

Pöytäseurueen porukassa on autolla ajavia, joukkoliikenteen käyttäjiä, siis ratikan ja bussien matkustajia, polkupyörällä liikkuvia ja aktiivisia jalankulkijoita.

Eräänä aamuna hämmästytin perusteellisesti kymmenen hengen tutun seurueemme saapumalla omalla sähköpotkulaudalla aamukahville, laitoin skuutin sivujalalle, laitoin kypäräni ohjaustankoon.

Jotain outoa on siinä, että sähköskuuteilla ja polkupyörillä ajetaan kielletyissä paikoissa. Jalkakäytävä on väärä paikka ajaa ja pujotella 25 km/h nopeutta äänettömällä kiitäjällä jalankulkijoiden seassa.

Mikä mahtaa olla asennemaailma sillä kaksipyöräkuskilla, joka ajaa yksisuuntaista pyöräkaistaa väärään suuntaan ja ajon jälkeen hylkää 80 kiloa painavan laitteen jalkakäytävälle poikittain liikuntarajoitteisen tai valkoisella kepillä kulkevan esteitä kartoittavan sokean kulkuväylälle?

Tampereella oli luultavasti maailman paras bussijärjestelmä ja nyt kun ratikat kulkevat kahdella linjalla, näyttää aika, ovatko suunnitellut ja luvatut asiat toteutuneet ja että ihmiset pääsevät sujuvasti ja helposti määränpäähänsä.

Vertailun vuoksi, ratikan linja kolmella on matkustajanousuja kolme kertaa enemmän kuin linja ykkösellä.

Todistin jalankulkijana Sampolan risteyksessä liikenteen totaalista seisoskelua. Tuttu taksikuski soitti ja kysyi, että mitä sinä siellä valokuvaat. Sanoin, että tässä olen nyt odottanut suojatien ylitystä viisi minuuttia ja hän sanoi odottaneensa Teiskonteiltä Viinikkaan menoa 12 minuuttia.

Yhtäkkiä takaani kuului kirskuva ääni ja ratikka saapui mutkaan Sammonkadulle ja samalla hetkellä kuski painoi äänimerkkiä ja teki voimakkaan jarrutuksen. Viheralueen yli kiskoilla hortoili jalankulkija.

Kaupunkipyörien toteutuksessa on kaupallinen näkemys puuttunut suunnittelijoilta. Selvää on, että 700 polkupyörän telineiden sijoittaminen suorastaan vaarallisiin paikkoihin on ajattelematonta.

Pimeä kausi on alkanut. Toivottavasti kukaan ei vahingoita itseään mustiin telineisiin.

Juhlapuheiden hiilineutraalit teot luultavasti eivät tarkoita sitä, että liikennesuunnittelun tarkoitus on estää ja vaikeuttaa ihmisten liikkumista erilaisilla kulkuvälineillä ja saavuttaa Tampereen keskusta. Autojen seisottaminen pitkissä jonoissa lisää päästöjä ja nyt on jo havaittavissa, että haetaan vaihtoehtoisia reittejä. Liikenne esimerkiksi Kaskikadulla on lisääntynyt.

Kun lähdin Tammelantorilta sähköskuutillani, niin hyvälle tuulelle tulin välittömästi, kun vastaani tuli samanlaisella liikkuva iloisesti kättään heiluttava ystäväni Tomi. Tervetuloa Arton kypäräjengiin.

Kirjoittaja on liikenneopettaja ja Moron liikennetohtori.