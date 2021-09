Amurissa on jäljellä yksi ainoa puusta rakennettu asuintalo – Tältä asunnoissa näyttää nyt

Puuseppien talo on yli sata vuotta uhmannut purkamista, vaikka naapuruston muut vanhat talot on jyrätty maan tasalle. Nykyiset asukkaat haluavat ehdottomasti säilyttää rakennuksen.

Pihalla on asukkaiden yhteisessä käytössä terassi grilleineen. Jouni Ketola ja Suvi Soidinmäki ovat mielissään siitä, että taloyhtiössä on säilynyt yhteisöllinen henki. – Täällä on hyvä pösis, Jouni Ketola tiivistää.

Moro, Amuri

Vanhan Amurin puutaloista on jäljellä enää yksi ainoa, joka on edelleen asuinkäytössä. Rakennus on valmistunut vuosina 1911– 1912.

Moroon yhteyttä ottanut lukijaa miettii, miten talo on selvinnyt yli sata vuotta purkamatta. Kaikki muut Amurin puiset asuintalot on museokorttelia lukuun ottamatta purettu uusien tieltä, ja seuraavakin purkukierros on jo alkanut.

Suvi Soidinmäki omistaa miehensä kanssa talon tiilirakenteisen osan, jonka ullakkoa on jo korotettu. Ikkunat odottavat vielä kunnostusta.

Sinnikäs talo tunnetaan nimellä Puuseppien talo, ja se sijaitsee Kankurinkadun ja Suokadun kulmassa, entisen Amurin koulun vieressä. Talon rakennuttivat aikoinaan tamperelaiset puusepät itselleen ja perheilleen. Asunto-osakeyhtiön nimeksi he antoivat Metsola.

Tällä hetkellä talossa on saman verran asuinhuoneistoja kuin alun perinkin eli kymmenen. Suvi Soidinmäki muutti taloon viisi vuotta sitten miehensä kanssa.

"Ihastuimme tähän heti, ja hyvin olemme viihtyneet. Fiilis on kuin asuisi omakotitalossa”, Soidinmäki sanoo.

Tyyli on jugendia

Talo on tyyliltään myöhäisjugendia. Ikkunat ovat leimalliset jugendille näyttävine listoineen ja pikkuruudutettuine yläosineen.

"Puuseppien talo on tyypillinen ja puhuttelevakin esimerkki aikansa puurakentamisesta, ikään kuin aikamatka historiaan”, kuvailee rakennustutkija Anna Lyyra-Seppänen, joka työskentelee Pirkanmaan maakuntamuseon yksikönpäällikkönä.

Pihan kulmassa on neljännesympyrän muotoinen rakennus, joka toimii asukkaiden kerhotilana. Alun perin rakennuksessa oli pesutupa. Tyypillinen amurilainen piirre on, että piharakennukset ryhmiteltiin neljän tontin keskelle tonttien sisäkulmaan.

Jouni Ketolan kodin sydän on keittiö. Hänellä on tapana laittaa aamukahvit ”tulille” kuuden aikaan ja seurata ikkunasta pihalla viihtyvien luonnoneläinten puuhia.

Julkisivun väri on vuosikymmenten aikana vaihdellut. 1990- ja 2000-luvuilla julkisivu oli vaaleanpunainen, mutta muutama vuosi sitten se maalattiin vaaleansävyiseksi, joka sopii alkuperäiseen tyyliin.

Talossa on ullakko ja kellari mukaan laskettuna 3–4 kerrosta. Runko on tehty hirrestä. Puurakenteisen osan lisäksi talossa on tiilirakenteinen osa. Sellaisia piti aikoinaan rakentaa puutalokortteleihin tietyin välimatkoin paloturvallisuuden vuoksi.

Talon sijaitsee Buurienmaana tunnetussa osassa Amuria. Pihalla käy usein ohikulkijoita tai lähistöllä asuvia ihastelemassa. – Välillä saa ihan oppaana olla. Kyllä tänne saa tulla katsomaan, Suvi Soidinmäki sanoo.

Talossa on säilynyt runkorakenteiden ja perustusten lisäksi ainakin alkuperäiset ikkunat ja ovet, joita on vuosien varrella kunnostettu.

"Näin hyvin tehty talo kestää heittämällä toiset sata vuotta. Ei tarvitse elinkaaresta olla huolissaan”, Lyyra-Seppänen sanoo.

Asukkaat laittoivat hanttiin

Talo on ollut vuosikymmenten aikana purku-uhan alla useammin kuin kerran. Amurin saneerauskaava valmistui vuonna 1965, ja Puuseppien talon tontille kaavoitettiin samanlaisia neliskulmaisia taloja kuin naapurikortteleihin.

Vuonna 1982 Puuseppien talon asukkaat vastustivat rakennuksen myymistä rakennusyhtiölle.

Asukkaat eivät ole olleet halukkaita myymään.

"Tätä taloa ei myydä rakennusurakoitsijalle, vaikka alue onkin kaavoitettu kolmelle kerrostalolle”, sanoi taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo Nieminen Aamulehden haastattelussa maaliskuussa 1982.

Talon puurakenteisen osan kattorakenteet joudutaan remontoimaan lähivuosina. Samalla ullakolle saadaan lisää asuintilaa ja palokatkot huoneistojen välille.

Soidinmäen asunnossa on oma portaikko, jossa on säilynyt alkuperäinen kaide.

Lähimpänä purkamista talo oli 1990-luvun puolivälissä, jolloin kiinteistön omisti Polar-yhtymään kuulunut Ahti-Rakennus. Yritys omisti koko korttelin, ja oli rakentanut muille tonteille kerrostaloja.

Puuseppien talollekin haettiin purkulupaa.

"Purkaminen oli ihan hilkulla. Muistan kuinka kaupungilta kerrottiin, että hakemus on tullut. Kun ihmettelin, miksi näin hienoa paikkaa purettaisiin, kerrottiin, että paikalle saisi komean kerrostalon, kun pihapiiri on niin hieno”, kertoo Tampereen kunnallispolitiikassa pitkään vaikuttanut Irja Tulonen.

Tulonen toimi tuolloin Sopimusvuori ry:n hallituksen puheenjohtajana ja säätiön varapuheenjohtajana.

Jouni Ketolan asunnon pääkerroksessa on olohuone ja keittiö sekä juhlava pääsisäänkäynti.

Jyrkät portaat johtavat asunnon pääkerroksesta ullakolle. Suunnitteilla olevan ullakkoremontin yhteydessä asuntoon tulee lisää tilaa parikymmentä neliömetriä.

Ahti-Rakennuksessa oli mietitty Puuseppien talon remontoimista, mutta arkkitehti Hannu Vihanto oli todennut sen kannattamattomaksi yritykselle. Vihannon ajatus oli tarjota taloa Sopimusvuorelle mielenterveyskuntoutujien tukiasumiseen.

Näin myös tapahtui. Sopimusvuoren kuntoutujat remontoivat huonoon kuntoon päässeen talon hienoksi.

"Mietimme pitkään, onko siinä mitään järkeä, mutta ratkaisu oli oikea. Olimme itsestämme vähän ylpeitä, että teimme sen”, Tulonen kertoo.

Suvi Soidinmäki ja hänen miehensä kuorivat vanhan tiiliseinän esiin viiden tapettikerroksen ja laastikerroksen alta. Asunnon alkuperäinen kakluuni oli jostain syystä purettu, mutta suurin osa osista odottaa kellarissa kokoamista.

Ylimpään kerrokseen valmistuu parin kuukauden sisällä kaksi makuuhuonetta.

Kuutisen vuotta sitten Sopimusvuori joutui luopumaan rakennuksesta. Nykyisillä asukkailla on vankka tahto säilyttää rakennus.

Moni on remontoinut tai remontoi parhaillaan kellareita asuintiloiksi. Ullakolle suunnitellaan lisärakentamista kattoremontin yhteydessä.

Jouni Ketola on talon uusimpia osakkeenomistajia. Hän osti osakkeensa viime keväänä. Asunto oli valmiiksi remontoitu.

"Kun avasin oven ensimmäistä kertaa, tuntui, että astuin kotiin.”

Remontin yhteydessä Suvi Soidinmäen asunnon kattorakenteista löytyi piilotettuna pikari ja vanhoja miekkoja, jotka lienevät vuoden 1918 sodan ajalta.

Miekkojen lisäksi löytyi patruunoita.