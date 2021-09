Olisitko itse keksinyt kysyä näitä: Mitä jos kuski väsyy? Miksi yläpuolella on kiskot?

Lasten ratikkakysymyksillä avataan Moron uusi sarja, jossa hankitaan vastauksia lapsia kummastuttaviin asioihin.

Moro, Ratikka

Tämä on Moron uuden Lapset kysyvät -juttusarjan ensimmäinen osa.

Ratikka kiinnostaa myös lapsia. Moro kysyi Pellervon koulussa käyviltä Sammon koulun esikoululaisilta, mikä heitä ratikassa kummastuttaa.

Saimme 22 hienoa kysymystä, joihin pyysimme vastaukset ratikkatietäjiltä.

Sammon koulun eskariryhmä tuli eskariope Henna Paldaniuksen (oik.) ja eskariope Sanna Kortteisen kanssa katsomaan ratikkaa pysäkille.

Vastaajina ovat Tampereen Raitiotie Oy:stä kalustopäällikkö Ali Huttunen, ratapäällikkö Markus Keisala, projekti-insinööri Niina Uolamo, viestintäpäällikkö Sari Mäkelä ja viestintäkoordinaattori Emmiina Lindfors, Raitiotieallianssista viestintäpäällikkö Marja Merta ja VR:ltä operatiivinen päällikkö Vesa Rauhala.

1. Voiko ratikalla peruuttaa?

Ali Huttunen: Ratikalla voi peruuttaa. Sitä ei kuitenkaan käytännössä tehdä, vaan kuljettaja siirtyy vaunun toiseen ohjaamoon ja ja jatkaa ajoa sieltä uuteen suuntaan.

2. Miten ratikka saadaan pysähtymään?

Ali Huttunen, Niina Uolamo: Ratikassa on paljon erilaisia jarruja, joilla sen saa pysähtymään tehokkaasti. Jarruja ohjataan kuljettajan istuimeen integroidulla ajokahvalla. Kuljettaja lisää vaunun nopeutta siirtämällä kahvaa eteenpäin ja hidastuvuutta siirtämällä kahvaa taaksepäin. Vaunussa on lisäksi poljin, jolla kuljettaja saa käyttöönsä kiskoihin vaikuttavan magneettijarrun.

3. Miksi ratikoilla on liikennevaloissa neljä valoa?

Niina Uolamo: Liikennevalo-opastimessa on ylhäältä lueteltuna ensin valoetuuden merkkivalo (iso piste), joka kertoo että liikennevalo on havainnut ratikan, toisena S eli seis-valo, joka tarkoittaa että ratikan pitää pysähtyä, kolmantena viiva-valo, joka kertoo opasteen vaihtumisesta (kuten autoilla keltainen väri) ja alimpana nuoli-valo, joka kertoo suunnan johon ratikka saa liikkua

4. Miten ratikka pysyy raiteilla?

Ali Huttunen: Ratikan pyörissä on muoto, joka pitää vaunut raiteilla.

5. Millainen on ratikan avain?

Niina Uolamo: Se näyttää ihan tavalliselta avaimelta.

6. Miten ratikan saa liikkeelle?

Niina Uolamo: Ratikan liikkeellelähdön valmistelu vie hieman aikaa, koska ratikalle tehdään silloin paljon turvallisuustarkastuksia. Nämä valmistelut tehdään aikaisin aamulla ennen kuin lähdetään liikkeelle varikolta jossa ratikat yöpyvät. Normaalissa ajossa ratikka lähtee liikkeelle helposti liikuttamalla ajokahvaa ihan pikkuisen eteenpäin. Kuljettaja ohjaa ajokahvaa vasemmalla kädellä.

7. Kuka on keksinyt maailman ensimmäisen ratikan?

Tähän vastaus Wikipedian mukaan: ensimmäinen raitiotie rakennettiin vuonna 1807 Etelä-Walesiin, Britanniaan. Tämä Swansea ja Mumbles -rata rakennettiin kalkkikiven, hiilen ja rautamalmin kuljettamiseksi satamaan. Alkuun liikenne radalla kulki hevosvetoisena, sitten höyryn voimalla ja lopuksi sähköllä.

8. Voiko ratikka kulkea eteenpäin ilman raiteita?

Markus Keisala: Ratikka tykkää raiteista ja sen pyörät ovat sellaiset että eteenpäin päästäkseen se tarvitsee raiteita.

9. Mistä materiaalista ratikka on tehty?

Ali Huttunen: Kantavat rakenteet on tehty erikoisteräksistä. Pääosa näkyvistä pinnoista on tehty kevyistä muovi- ja kuitukomposiittimateriaaleista.

10. Miksi ratikoille tarvitaan kiskoja myös yläpuolelle?

Niina Uolamo: Kiskojen yläpuolella kulkee ratajohto, jolla ratikalle syötetään sähköä. Ilman sähköä ratikka ei pysty liikkumaan kovin pitkää matkaa.

11. Miten nurmikko leikataan ratikkakiskoilta?

Markus Keisala: Nurmikko voidaan leikata vaikka tavallisella ruohonleikkurilla, mutta raitiotien kunnossapitäjillä on tähän myös ihan erikoiskone, jolla työ onnistuu nopeammin

12. Miksi ratikalle ei ole liikennemerkkejä niin paljon kuin autoille?

Niina Uolamo: Liikenteessä ratikkaa koskevat samat merkit kuin autojakin. Ratikan erityistilanteita varten on olemassa ratikan omia liikennemerkkejä. Ne poikkeavat autojen merkeistä siksi, että autoilijoiden ei tarvitse niitä noudattaa.

13. Miksi ratikat ovat eri värisiä?

Emmiina Lindfors: Tampereen Ratikat on kaikki maalattu väriltään tiilenpunaiseksi, mutta osa vaunuista on teipattuna ja niin kutsuttuja mainosvaunuja. Mainosvaunuissa vaunun väritys saattaa vaihdella ja Tampereella onkin nähty muun muassa pinkki ja sininen Ratikka.

14. Miten ratikan kuljettajat jaksavat ohjata ratikkaa ja mitä sitten tapahtuu, jos he eivät jaksa?

Niina Uolamo ja Vesa Rauhala: Ratikan ohjaaminen on kevyempää kuin auton ohjaaminen ja näin kuljettajalle jää hyvin voimia muun liikenteen tarkkailuun. Ratikkaa ajetaan pääsääntöisesti yhdellä kädellä. Jos kuljettaja nostaa käden pois ajokahvalta/ohjauskahvalta (kahta eri muotoa teksteissä?), niin ratikka jarruttaa automaattisesti. Vaikka ratikka onkin iso laite, sen ohjaaminen on kevyttä. Ratikka kulkee eteenpäin ja sitä jarrutetaan samalla ohjauskahvalla. Kuljettajien työvuorot ovat sen pituisia, että koko työvuoron jaksaa hyvin tehdä ja työvuoroissa on sopivasti taukojakin, että pääsee syömään tai kahville.

15. Minne ratikat laitetaan sitten, kun ne lopettavat työt?

Vesa Rauhala: Ratikat ajetaan yöksi Hervannan varikolle huollettavaksi ja siivottavaksi. Varikko on ratikoiden koti.

16. Miksi ratikassa näyttää olevan kaksi ohjaamoa, eikä yhtään perää?

Ali Huttunen: Tampereen ratikan molemmissa päissä on ohjaamo. Vaunulla ei tarvitse koskaan peruuttaa, vaan kuljettaja vaihtaa suuntaa siirtymällä vaunun toisen ohjaamoon.

17. Onko ratikoille annettu nimi?

Sari Mäkelä: Kyllä on! Osa on nimetty sen mukaan, kenen nimipäivänä ne ovat Tampereelle saapuneet ja osan nimistä ovat kaupunkilaiset saaneet äänestää. Nimet ovat: Lyyli, Valma, Saaga, Lempi, Iisakki, Visa, Helinä, Atro, Aava, Tellervo, Tuure, Kukka, Ritva, Ensio, Urho, Päiviö, Aliisa, Olga ja Veera. 20.s vaunu saapuu Tampereelle myöhemmin ja sen nimen saavat valita Ratikan tekijät

18. Miksi ratikasta kuuluu kova ääni, kun se kääntyy?

Markus Keisala: Raitiotien kaarteissa voi ääntä kuulua, kun Ratikan pyörät ja kiskot osuvat tiiviisti yhteen. Ratikassa on laite joka rasvaa vaunun pyörien reunaa eli laippaa niin että ääntä saadaan pienennettyä.

19. Tarkoittaako S liikennevaloissa STOP vai SAA MENNÄ?

Niina Uolamo: S tarkoittaa SEIS eli ratikan tulee pysähtyä

20. Miksi ratikoissa ei saa avata ikkunoita, kun autoissa saa?

Ali Huttunen: Ratikoissa ei ole avautuvia ikkunoita lainkaan. Vaunussa on tehokas koneellinen ilmanvaihto.

21. Kuinka pitkä ratikka on ja miten paljon se voi painaa?

Marja Merta: Pituus on 37,3 metriä ja painoa on 56,8 tonnia eli esimerkiksi noin 10 norsun verran

22. Onko sellaista ratikkaa keksitty, joka kulkisi vedessä…niin kuin ratikkavene tai sellainen?

Ali Huttunen: Ratikka on raidekulkuneuvo, joka kulkee aina kiskoilla. Kiskot viedään vesistön yli sillalla. Talvisin kiskot on mahdollista asentaa jään päälle, kuten esimerkiksi Kiinassa tehtiin vielä 1900-luvun puolivälissä.