Ratikkapysäkkien katoksia on vaivannut kiusallinen vika – Viimeksi korjattu Opiskelijankadun ja Taysin pysäkkejä

Vaihtopysäkkien katosten huomattiin vuotavan, kun sateet alkoivat.

Pyynikintorin taidepysäkki on yksi pysäkeistä, jonka katos on vuotanut sateella.

Moro, Kauppi

Lukija otti yhteyttä Moroon havaittuaan ongelman bussin ja ratikan vaihtopysäkillä Kaupin kampuksella Lääkärinkadulla. Kovalla sateella pysäkin penkit ovat litimärät, koska katon keskiosasta tippuu vettä solkenaan.

Ratikkareitin varrella olevat pysäkkikatokset on yhtä lukuun ottamatta hankkinut Tampereen Raitiotie oy ja toimittanut JCDecaux Finland oy, joka myös vastaa katosten kunnossapidosta.

Pyynikintorin taidekatos on Tampereen kaupungin erillishankinta.

Moro kysyi syyskuun ensimmäisellä viikolla asianosaisilta, mistä ongelmassa on kysymys.

Kaupin kampuksella joutui vesisateella seisomaan sateenvarjon kanssa pysäkkikatoksen alla.

Onko Kaupin kampuksen katoksen ongelma teillä tiedossa, kehitys- ja teknillinen johtaja Matti Viitala JCDecaux Finland oy:stä?

– Se on meillä tiedossa kyllä.

Onko samanlaisia vuotoja ollut muualla ratikkareitin varrella?

– On. Vaihtopysäkeillä on ollut vuotoja. Asia todettiin kesällä, kun tuli kovia sateita. Muita katoksia on korjattu aiemmin sitä mukaa, kun vuotoja on huomattu. Viimeksi on korjattu Opiskelijan pysäkin katos.

– Pysäkit ovat sen verran uusia tässä vaiheessa, että ongelmia voi ilmetä. Suunnitteluvirheistä ei ole kyse, vaan kaikki on korjattavissa.

Mistä vuodot johtuvat?

– Saumat vuotavat. Ne on tehty talvella kovilla pakkasilla, eikä kaikki saumausaine ole tarttunut kiinni. Olisi ollut parempi, jos olisimme pystyneet ne kesällä tekemään.

– Tiedämme kyllä, miten ongelma korjataan, mutta aikaa menee jonkin verran.

Mistä tekeminen kiikastaa?

– Emme ole päässeet tekemään töitä koko aikaa, koska ajolangoista on pitänyt olla virrat pois. Silloin eivät raitiovaunut pääse liikkumaan.

– Kaupin kampuksen katoksen yritämme korjata päiväaikaan, koska työ vaatii tarkkuutta, ja sitä on todella vaikea tehdä illalla. Nyt on anomus meneillään, että saamme tehdä työtä, vaikka virrat ovat päällä. Luvan pitäisi tulla kahden päivän sisällä.

Koska on valmista?

– En osaa sanoa tarkkaa päivää, mutta ei mene viikkoa.

Myös Pyynikintorin taidekatoksen on havaittu vuotavan. Mitä osaat kertoa siitä, projektipäällikkö Antti Haukka Tampereen kaupungin raitiotien kehitysohjelmasta?

– Tällaista viestiä on välillä tullut.

Mistä nämä vuodot johtuvat?

– Rakenne on erikoinen, ja sen tiivistämisen kanssa on ollut haasteita. Yritämme kyllä saada sen kuntoon mahdollisimman pian.

Onko jo jotain toimenpiteitä tehty?

– Kyllä katosta on yritetty saada tilkittyä, mutta en ole varma mikä on viimeisin tilanne. Kun tulee sateita, pääsemme taas katsomaan mikä tilanne on.

Onko katosten vuodoista ehtinyt tulla palautetta, ratapäällikkö Markus Keisala Tampereen raitiotie oy:stä?

– Ei onneksi hirveästi, koska olemme tajunneet asian hyvissä ajoin ja pyrkineet olemaan aktiivisia.

Tuleeko korjaustöille jokin hintalappu vai menevätkö ne takuun piikkiin?

– Totta kai ne menevät takuuseen.