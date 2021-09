Kuka varasti maanantaina pikkulasten retkiveneen Tohlopilta? ”Epäillyn punaisen pakettiauton rekisterinumero on tiedossa”

Päiväkotiryhmän piti lähteä saariseikkailulle tiistaiaamuna, mutta venettä ei enää ollutkaan rannassa.

Moro, Tohloppi

Näitkö viime maanantaina noin kello 17 aikaan Tohlopilla Pyydyspohjankadun uimarannan tuntumassa kaksi miestä, punaisen pakettiauton ja venetrailerin?

Kyseessä saattoi olla soutuvenevarkaus, joka tällä kertaa sattui moneen pikkulapseen.

Lohi-merkkisen suippoperäisen soutuveneen omisti Ari ja Veera Salmisen liikuntapäiväkoti Onnelit ja venettä oli tarkoitus käyttää päiväkotilasten retkillä Tohlopinsaareen.

– Olimme sillä soutelemassa maanantaina aamulla. Tiistaina meidän piti lähteä pienryhmän kanssa Tohlopinsaareen seikkailemaan, mutta Arin saavuttua eväiden kanssa paikalle venetela olikin tyhjä, Veera Salminen selvittää.

Silminnäkijöiden mukaan järvellä ja läheisen Pyydyspohjankadun päässä uimarannan tuntumassa oli maanantaina kello 17 aikaan nähty kaksi miestä, punainen pakettiauto ja venetraileri.

– Varkaudesta on jätetty rikosilmoitus. Lähistöllä on viime aikoina liikkunut punainen pakettiauto ja asukkailta on viety muun muassa polkupyöriä. Autosta ja rekisterikilvestä on valokuva ja auton yhteyttä varkauksiin selvitetään, Veera Salminen sanoo.

Vankka vene

Lasten retkiveneen menettäminen harmittaa erityisen paljon, sillä se oli hyvässä kunnossa ja ostettiin tuttavamieheltä Kaukajärveltä.

Oletko ostanut nettipalstan kautta tämän valkoisen Lohi-merkkisen veneen? Se oli hankittu päiväkotilasten seikkailuretkille.

Tohlopin venepaikka saatiin elokuun alusta, joten päiväkotilasten retkeily oli vasta alkamassa.

– Olemme pitäneet silmällä nettipalstoja, mutta ainakaan vielä siellä ei ole venettämme näkynyt.

Veera Salminen arveleekin, että kaupat oli sovittu ostajan kanssa etukäteen ja maanantaina vene vain noudettiin rannasta.

– Vene oli lukittuna kahdella riippulukolla. Ketju oli nähtävästi katkaistu. Vain ketjulla lukitut airot oli jätetty maahan.

Lainavene tilalle

Vene paikkoineen aiheutti päiväkodille noin viiden sadan euron kulut. Se on paljon pienelle yritykselle.

Ketjulla lukitut airot oli jätetty rantaan. Sen sijaan naapuriveneen airot olivat kelvanneet varkaan mukaan.

– Venepaikkanaapurimme onneksi lupasi oman veneensä lainaan, joten lapset pääsevät joka tapauksessa vesille. Haaveena on kuitenkin yhä oma vene.

Liikuntapäiväkoti Onnelit sijaitsee Ylöjärventien varressa noin kolmen kilometrin päässä rannasta.

Lapset ovat valmistautuneet veneretkiin muun muassa opettelemalla pyöräilemään niin hyvin, että retkireissut voidaan tehdä pyöräillen.