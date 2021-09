Sammonkadulla auennut kahvila myy vaikuttavan kokoisia omatekoisia lihapiirakoita: ”Sillä päivän pärjää, kun sen pistelee”

Sammonkadun Teboil on avannut ovensa uuden yrittäjän voimin. Valikoiman ytimenä ovat omatekoiset makeat ja suolaiset leivonnaiset.

Moro, Kaleva

Pulla- ja sämpylävitriini kuuluu huoltoasemien vakiokalustoon, mutta samanlaista sisältöä kuin Kalevan Teboililla ei monesta paikasta löydy.

Sammonkadun varrella sijaitsevalla huoltoasemalla leivotaan itse niin sämpylät ja lihapiirakat kuin makeat tarjottavat. Moro kävi syyskuun alussa testaamassa leipomukset.

Tarjolla oli muun muassa omatekoista raparperipiirakkaa, juustokakkua, munkkeja ja lihapiirakoita. Herkut oli otettu uunista samana aamuna. Yön yli levänneitä sai ostaa alennettuun hintaan.

Asiakkaiden suosikkeja ovat etenkin pullat ja sämpylät.

Pitkä kokemus alalta

Sammonkadun Teboil on sijainnut samalla paikalla kymmeniä vuosia. Viime vuosina yrittäjä on vaihtunut tiuhaan, ja välillä huoltoasema on ollut kokonaan kiinni. Nyt paikkaa pyörittää Jukka Miettinen, joka avasi ovet toukokuun alkupuolella.

Miettinen ei ole huoltoaseman pitäjänä mikään noviisi. Hän aloitti työnteon koulupoikana Oriveden Teboililla, ja on toiminut huoltoasemayrittäjänä Suodenniemen Putajalla.

– Minulla on pitkä historia alalta, joten sillä tavalla tämä on tuttua puuhaa, Miettinen sanoo.

Huoltoasemalta löytyy myös harjapesu- ja itsepalvelupesupisteet. Huoltopuolelle etsitään parhaillaan työntekijää.

Vaimo ja tytär puuhaavat yrityksessä mukana. Miettistä ei kaulimen varressa nähdä.

– Vaimo ja tytär ovat ravintolalinjan käyneitä ihmisiä, joten heillä on se puoli hallussa. Minulla ei ole muuta ruokaan liittyvää kuin syöminen.

Taikina oli maukas

Leipomukset tehdään siis omista taikinoista omilla resepteillä. Valikoima vaihtelee jonkin verran päivästä toiseen.

– Taikinat eivät tosiaan ole mitään tukun paistovalmiita. Meikäläinen on kiertänyt ympäri Suomea ja kyllästynyt, kun joka huoltiksella tarjotaan samaa, Miettinen sanoo.

Sämpylän täytteissä ei ollut pihistelty.

Asiakkaiden suosikkeja ovat etenkin pullat ja sämpylät. Myös lihapiirakat käyvät kaupaksi.

– Lihapiirakka on meillä aikamoinen panos. Sillä päivän pärjää, kun sen pistelee, Miettinen kuvailee.

Moron lautaselle päätyi testipäivänä toscapiirakkaa, valkosuklaa-vadelmajuustokakkua, maksamakkarasämpylä ja lihapiirakka.

Sämpylässä huomio kiinnittyi muhkeisiin maksamakkaraviipaleisiin, joista ei todellakaan päivä paistanut läpi. Taikina todettiin maukkaaksi ja koko kokonaisuus kananmunaviipaleineen ja suolakurkkuineen oivalliseksi.

Toscapiirakka ja juustokakku sopivat hyvin aikuiseen makuun eli eivät olleet liian makeita vaan sopivia.

Toscapiirakka sopi erityisen hyvin kahvin kanssa nautittavaksi. Juustokakussa ilahduttivat raikkaat marjat.

Lihapiirakka oli vaikuttavan kokoinen ja toi valokuvaajan mieleen lihapiirakat, joita myytiin Pietarin rautatieasemalla 1980-luvulla. Täytettä olisi voinut olla enemmän, mutta kolmen euron hintaan ei voi liikaa vaatia.

Kaikkiaan hinnat osoittautuivat sangen edullisiksi moneen muuhun kahvittelupaikkaan verrattuna.

Isompaan nälkään voi syödä keittolounaan. Kotiruokabuffetin avaaminen on harkinnassa.

Lihapiirakka ei meinannut mahtua kokonaan lautaselle.

Valikoima on kasvanut

Miettisen mukaan useampi kävijä on kertonut asuvansa lähistöllä ja käyneensä Sammonkadun Teboililla siitä asti, kun se on ollut auki.

Moron kanssa samaan aikaan kahville osui Markku Ahola, joka asuu hieman kauempana Amurissa. Hänkin kertoo käyneensä paikassa kahvilla jo edellisten yrittäjien aikana.

– Tämä on oikein hyvä paikka. Nyt valikoimakin on parempi kuin aiemmin, Ahola sanoi.

Teboil ehti olla seitsemän kuukautta kiinni ennen kun Jukka Miettinen avasi paikan toukokuussa. Kahvila-asiakkaita mahtuisi kahteen kerrokseen enemmän kuin heitä toistaiseksi on ollut.

– Vähän on ollut hidas startti. Ihmiset käyvät kyllä tankkailemassa, mutta eivät ole hoksanneet vielä, että asemakin on auki, Miettinen sanoo.

Moro totesi kahvilan tilat ilmaviksi, siisteiksi ja valoisiksi.

Kahvilassa on näytteillä erilaisia pienoismalleja autoista ja moottoripyöristä.

Myynnissä on myös valikoima autotarvikkeita, kuten tuulilasinpesunestettä, pyyhkijöitä ja moottoriöljyjä.