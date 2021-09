Moron luontotohtori vastaa: Pelottavan näköinen noitanirkko on kaikesta huolimatta harmiton

Hannele törmäsi sienimetsällä noitanirkkoon, joka on suurehko yöperhonen.

Moro, Vapriikki

Moron Luontotohtori on Tampereen luonnontieteellisen museon amanuenssi Tomi Kumpulainen. Hän vastaa taas lukijoiden visaisiin luontokysymyksiin.

Luontotohtorin vastaanotolle pääsee lähettämällä sähköpostia ja valokuvan osoitteeseen moro@aamulehti.fi. Kuva on välttämätön sillä sitä tarvitaan lajin tunnistamiseen. Liitä mukaan myös mahdollisimman hyvä selostus tapauksestasi.

Lukija kysyy: Sienimetsällä Hämeenkyrössä tuli vastaan tällainen. Mikä laji mahtaa olla kyseessä?

Hannele M.

Luontotohtori vastaa: Sienimetsällä voi sattua kaikenlaista ja kaiken kukkuraksi voi törmätä noitanirkkoon! Onneksi otus on hurjasta ulkonäöstään ja oudosta nimestään huolimatta harmiton yöperhonen. Toukan ulkomuodon lienee tarkoitus olla pelottava, mitä se kyllä onkin pitkine raajoineen.

Kuvassa toukka on pelotusasennossaan. Harva viitsii ottaa näin erikoista otusta käteensä. Noitanirkko on suurehko yöperhonen. Siipien kärkiväli on 6–7 senttiä, toukan pituus saman verran. Perhonen on hyvin pörröinen ja harmaanruskea. Se lentää keskikesän öinä. Toukka elää lehtipuiden lehdillä. Laji on yleistynyt viime vuosikymmeninä ja levinnyt kohti pohjoista.