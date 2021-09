Moron luontotohtori vastaa: Puuntuhooja on riippuvainen kuolleista lehtipuista

Irma törmäsi Orivedellä isoon värikkääseen puuntuhoojaan. Nimestään huolimatta puuntuhooja ei tuhoa, vaan on riippuvainen kuolleista tai kuolevista puista.

Moro, Vapriikki

Moron Luontotohtori on Tampereen luonnontieteellisen museon amanuenssi Tomi Kumpulainen. Hän vastaa taas lukijoiden visaisiin luontokysymyksiin.

Luontotohtorin vastaanotolle pääsee lähettämällä sähköpostia ja valokuvan osoitteeseen moro@aamulehti.fi. Kuva on välttämätön sillä sitä tarvitaan lajin tunnistamiseen. Liitä mukaan myös mahdollisimman hyvä selostus tapauksestasi.

Lukija kysyy: Isokokoinen värikäs matelija ylitti jalkakäytävää hurjaa vauhtia. Varmistimme, että se pääsee turvallisesti kadun yli viheralueelle. Pituus oli noin 7–8 senttiä. Havainto tehtiin 11. elokuuta 2021 Orivedellä.

Irma

Luontotohtori vastaa: Komean toukan nimi on puuntuhooja. Nimi on hieman koominen – ehkä näin voisi nimetä pikemmin ihmisen itsensä, sillä tämä laji elää yleensä huonovointisissa lehtipuissa, joissa on jonkinlainen haavauma kuoressaan. Usein tämä puulaji on raita, mutta toukkia on tavattu myös muista pajuista, vanhoista omenapuista ja koivuista.

Nyt toukka on koteloitumismatkalla, ja tähän se huolii alustaksi lahonneen oksan tai kannon. Laji on siis riippuvainen kuolevasta ja kuolleesta lehtipuusta. Se on meillä kuitenkin melko yleinen. Toukkaa tavataan huomattavasti aikuista useammin. Aikuinen perhonen on harmaan ruskea ja lentää keskikesän öinä.