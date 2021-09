Onko sinulla tietoa? Sawu-säätiön Näyttämö-projekti etsii toimintatilaa keskustasta

Jos sinulla on mielessä sopiva tila, vinkkaa siitä säätiölle. Ota yhteyttä myös, jos haluat olla mukana toiminnassa.

Moro, Satakunnankatu

Kun käsikirjoittaja-ohjaaja Marika Vapaavuori ja Sawu-säätiön perustaja Samu Saarikoski alkoivat puhua tamperelaisesta kulttuurista, he huomasivat ajattelevansa asiasta samalla tavalla. Siitä syntyi säätiön uusi Näyttämö-projekti, jolle nyt haetaan tilaa Tampereen keskustasta.

– Päätimme lähteä luomaan jotain ihan uutta ja kiinnostavaa juttua Tampereelle muun muassa eri genrejen tekijöiden yllättävällä yhteistyöllä. Taiteen vapaa kenttä on ollut vailla estradia ja täällä on tekijöillä aito halu luoda uusia kulttuurielämyksiä. Yleisöllä taas on halu kokea elämyksiä elämänlaadun lisäämiseksi, Vapaavuori kuvailee.

Viestit säätiölle

Näyttämö-projektin estradiksi sopivaa paikkaa ei haluta määritellä liian tarkoin, koska se voisi rajoittaa mahdollisia huikeita löytöjä. Kenties siellä ei ole perinteistä näyttämöä laisinkaan.

– Mutta Tampereen keskustassa sen pitää olla, jotta ihmisten on helppo löytää sinne ja käydä siellä usein. Välillä kahvihetki, toisinaan pitkä ilta, ja aina paikalla tapahtuu jotakin mielenkiinoista, Vapaavuori ja Saarikoski suunnittelevat.

He toteavat, että paikka määrittelee osan toiminnasta ja tärkeimmän osan määrittelee tekijäporukka. Ovet ovat avoinna joka suuntaan.

– Mielellään paikassa olisi myös ulkotilaa kesällä hyödynnettäväksi, tämä voi olla vaikka maisematerassi rakennuksen katolla, Saarikoski jatkaa.

Ehdotuksia voi laitaa Sawu-säätiön nettisivujen kautta sawu.fi.

– Samasta paikasta projektista kiinnostuneet tekijät pääsevät ilmoittautumaan mukaan, tai vain seuraamaan hanketta tai tukemaan sitä.

Aitoa yhteistyötä

Vapaavuori toteaa, että Näyttämön valtti tulee olemaan pienuus ja ketteryys, jolla voidaan tarjota nopeasti ja monipuolisesti ohjelmaa vaikkapa johonkin Tampereen megatapahtumaan liittyen.

– Ajatus on tavoittaa monipuolisella ohjelmalla laajasti eri ikäryhmiä. Eri kulttuurigenrejen yhteistyön avulla ajatusten vaihto ja monitaiteellisuus näkyy teoksissa ja uskon tämän kiinnostavan hyvin monenlaisia yleisöjä.