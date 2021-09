Yli sadan nuken kokoelma herättää tamperelaisessa Cindarella Santosessa nostalgian tunteen – Leikkiminen oli mukavaa, sillä silloin häntä ei kiusattu

Cindarella Santonen, 41, harrastaa nukkejen keräilyä, eikä aio lopettaa milloinkaan.

Cindarella Santosen nukkekokoelma näyttää jokaisen tytön unelmalta. My Little Ponyja ja Barbie-nukkeja notkuu Sorsapuiston läheisyydessä olevassa asunnossa. Vanhin niistä on vuodelta 1974 oleva Super size Barbie, eli isokokoinen, hieman vajaa metrin pituinen Barbie. Haastattelimme Santosen nukkeharrastuksesta sähköpostitse.

Santonen on ehtinyt keräämään kunnioitettavan määrän nukkeja.

– En ole laskenut nukkeja pitkään aikaan, mutta nukkeja on yli sata kappaletta ainakin, Santonen kirjoittaa.

Santosen kirjoitusharrastus on valjastettu Nukke- ja leluyhdistyksen käyttöön, jonka julkaisuun hän kirjoittaa artikkeleja.

Nukkejen keräily sai alkunsa jo Santosen lapsuudessa.

– Lapsena sain lahjaksi usein barbeja. Sain nuken joka kerta kun kävin lääkärissä. Minulla oli usein sairauksia, muun muassa poskiontelotulehduksia. Joskus sain myös My Little Ponyn, Santonen kertoo.

Santosta viehättää nostalgian tunne, jota lapsuuden ajan nukkejen keräilystä saa. Leikkiminen tuo lämpimiä muistoja mieleen. Santosta kiusattiin koulussa, mutta leikkiminen oli mukavaa, sillä siinä häntä ei kiusattu, hän kertoo.

– Keskityn keräämään 80–90-luvun nukkeja, koska silloin olin itse pieni. Minulla on vielä tallessa ensimmäinen Barbieni, se on vuodelta 1983. On kiva hankkia niitä nukkeja, joista lapsena haaveili.

Santonen kertoo, ettei hän koskaan oikeastaan osannut lopettaa leikkimistä, sillä hänellä on aina ollut ihmisiä, joiden kanssa leikkiä. Hänellä on monta itseään nuorempaa serkkutyttöä, joiden kanssa leikkejä on jatkettu.

Tiatoo Cindarella Santonen Syntynyt toukokuussa 1980. Adoptoitiin Tampereelle kolmen kuukauden ikäisenä Vaasasta. Asuu Sorsapuiston alueella kahden kissansa, Bissen ja Briannan, kanssa. Opiskellut englantia ja suomen kieltä Tukholman yliopistossa. Harrastaa nukkejen keräilyn lisäksi pianon soittoa sekä kirjoittamista.

Uusia ystäviä keräilyn kautta

Santonen on tutustunut moniin uusiin ihmisiin, jotka jakavat saman innostuksen nukkejen keräilyä kohtaan. Muihin keräilijöihin tutustuminen ja ystävien saaminen on Santoselle keräilyn suola. Santonen toimii myös Nukke- ja leluyhdistyksen hallituksessa. Yhdistykseen hän liittyi viime vuonna, ja kirjoittaa nyt yhdistyksen neljä kertaa vuodessa ilmestyvään lehteen artikkeleja.

– Kirjoitan joka lehteen pienen jutun jostain lelusta tai nukesta, joka minulla on. Esimerkiksi kerran kirjoitin My Scene -muotinukeista, Santonen kertoo.

Nukke- ja leluyhdistys paitsi kerää yhteen leluharrastajia, myös pyrkii vaalimaan käsityöperinnettä sekä nukke-, nalle- ja lelukulttuuria. Yhdistys järjestää myös näyttelyitä, kilpailuja, opintomatkoja ja myyjäisiä. Yhdistykseen kuuluu yli 180 jäsentä eri puolilta Suomea.

Santonen käyttää uusiin nukkeihin 50–100 euroa kuukaudessa.

Loppuelämän harrastus

Santonen käyttää uusiin nukkeihin kuukaudessa 50–100 euroa. Tällä hetkellä hänellä on kuitenkin meneillään tauko ostamisesta.

– Joskus nämä tauot kuitenkin loppuvat lyhyeen kun näen jonkun ihanan uuden Barbien, Santonen toteaa.

Santosen kallein nukke on noin sadan euron arvoinen All stars Teresa -nukke vuodelta 1989. Nukella on Steffie-kasvomuotti, joka on hyvin suosittu keräilijöiden keskuudessa. Kasvomuotti tarkoittaa, että nuken huulet on muotoiltu muhkeiksi.

Santonen hankkii nukkeja muun muassa Facebook-ryhmistä, joissa muut keräilijät myyvät nukkeja, sekä lelukaupoista ja esimerkiksi Prismoista. Joskus hän ostaa nukkeja myös ulkomailta.

Tällä hetkellä Santonen ei etsi mitään tiettyä nukkea, vaan hänellä on juuri nyt kaikki mitä hän haluaa. Santosen suosikkinukke on Ultra Hair Whitney vuodelta 1992.

– Sain sen joululahjaksi tädiltäni, joka asui silloin Ruotsissa. Olin niin sanotusti liian vanha leikkiäkseni nukeilla, mutta toivoin salaa tätä nukkea ja sain sen, Santonen muistelee.

Santosen kokoelman uusin tulokas on Barbie extra tältä vuodelta, eikä hänellä ole aikomusta lopettaa nukkejen keräilyä milloinkaan.