Katso videolta, kuinka helposti graniitti halkeaa – Teiskon kaksi viimeistä tekevät käsityönä rotvalleja

Tampereen katujen reunakivistä iso osa tehdään yhä käsin. Moro vieraili Teiskossa graniitin syntysijoilla.

Kapeen kivenhakkuri Kari Keski-Kapee sanoo, että kiven lohkaisu on tehtävä rauhallisesti. Silloin tulee tasainen pinta rotvalliin. Kiilat on juuri aseteltu ja seuraavaksi Keski-Kapee koputteli niitä kivivasaralla.

Moro, Kapee

Lapintielle valmistuu juuri 30 senttiä leveitä rotvalleja, joissa on viistetty reuna suojateitä varten. Vieressä on kaarevia rotvalleja, Tampereen kaduille tilattuja erikoistuotteita nekin.

Kaarevia rotvalleja on mennyt paljon ratikan rakentamisen yhteydessä.

Niitä valmistavat käsin Kapeen kivikylässä Teiskossa kolmannen polven kivenhakkurit Kari Keski-Kapee ja Esa Jussila. Alueen viimeiset täysipäiväiset kivenhakkaajat.

– Ollaan Esan kanssa työkavereita, mutta tehdään kivihommia omiin nimiin. Tampere on tärkein asiakas. On mukava juttu, että Tampere on pitäytynyt kotomaisessa kivessä. Monissa paikoissa ostetaan vain sieltä, mistä halvimmalla saadaan, Keski-Kapee sanoo.

Tällä samalla paikalla isäni jo pyöritti hakkuuverstasta, kertoo Kari Keski-Kapee.

Metsäaukiolla oleva hakkuuverstas oli tänä kesänä niin kuuma, että Kari Keski-Kapee toi paikalle jakkaran lepohetkiä varten.

Kari Keski-Kapee hankkii kivet puolen kilometrin päästä kotipihasta isolta louhokselta. Ylijäämäkivistä saa hyviä rotvalleja.

Kivilouhoksen isot kivet menevät vientiin. Kari Keski-Kapee ostaa ylijäämäkiveä rotvallin materiaaliksi.

Kari Keski-Kapee toteaa, että graniitin lohkaisulla tulee toimeen, kun ei tuhlaa liikaa.

Aikanaan Kapeessa oli ainakin kymmenen kivihakkuria. Keski-Kapee kertoo, että 1990-luvulla halpa tuontikivi sai monen lopettamaan eikä nuoria ole helppo saada innostumaan alalle.

– Oppia olisi kyllä tarjolla.

Tuontikiveä tulee paljon Kiinasta. Sen laatu ei Kapeen kivihakkurien mukaan ole yhtä hyvä Suomen oloihin kuin Kurun harmaan.

Tampereen Infra Oy:n tekninen johtaja Wille Siuko toteaa, että Kapeesta tulevat rotvallit ovat pitempiä ja siten helpompia asentaa kuin lyhyemmät tuontikivet. Niihinkin Tampere joutuu ainakin reuna-alueilla turvautumaan.

– Paljon ostetaan Kapeen hakkureilta, ja kaupungin oma tuotanto käytetään myös kokonaan. Loppu mitä ei ehditä tehdä, ostetaan tuontikiveä.

Tampereen Infran kuusi hakkuria tekevät kapeelaisten lailla käsityönä rotvalleja Atalan tukikohdassa.

Isältä opittua

Keski-Kapeella ja Jussilalla on kummallakin oma Kurun harmaan graniitin hakkuuverstas ulkosalla kotipihassaan. Menetelmänä on ikivanha kiven lohkominen. Keski-Kapee on saanut opin alalle etupäässä isältään ja vaariltaan, Jussila enoltaan.

– Vanhan tyylin käsityötä. Tämä on sitä mitä tämä on aina ollut, Keski-Kapee toteaa.

Keski-Kapee hakee kivet pihaansa puolen kilometrin päästä Interrock Oy:n louhokselta. Jussilan kanssa kivet lohkotaan siellä sopiviksi hakkuuta varten. Jussilalla on pieni ulkoverstas ihan louhoksen vieressä, kotipihaan verstaaseen on useampi kilometri.

Interrock louhii isoja paasia esimerkiksi vientiin. Pieni ylijäämäkivi on hyvää rotvallien tekoon.

– Ostan sitä ja tuon traktorillani tänne hakkuuverstaalle. Isoimmat kivet painavat varmaan noin 300 kiloa. Nostelen niitä tällä metallisella raanalla, jonka ostin vuonna 1990 Messukylän Kivipojilta, Keski-Kapee näyttää.

Raana on käsin pyöriteltävä nosturi.

– Aiemmin tässä oli isän tekemä puinen.

Rotvallin teko alkaa kiven lohkomisella. Paineilmaporalla tehdään rivi reikiä, joihin varovasti naputellaan erityiset kiilat.

– Yksi reikä syntyy 10–15 sekunnissa, mutta ei se helppoa ole.

Kiiloja naputellaan hiljakseen syvemmälle kiveen ja sitten odotellaan. Alkaa kuulua ritinää ja graniitti lohkeaa suoraksi rotvalliksi. Tämän jälkeen kivi viimeistellään käyttötarkoituksen mukaan.

– Esimerkiksi suojateiden viisteisiin hakataan kivivasaralla eli moskulalla ja kivipiikillä piikattu pinta, jottei se ole märkänä liukas. Koko kivi viimeistellään sipalla. Sipatut reunat antavat kivelle näköä.

Ei ole kauhean kokoinen värkki, mutta tommosella ne halkee, Kari Keski-Kapee sanoo. Kiiloja koputellaan kiven reikiin rauhallisesti.

Esa Jussila toteaa, että rotvallien lisäksi hän tekee ylijäämäpaloista noppakoneellaan noppakiviä.

Kiven lohkaisu alkaa paineilmaporalla, jolla tehdään rivi reikiä kiiloja varten. Kompressori on traktorin perässä.

Ison reunakiven syvyys on 30 senttiä. Kari Keski-Kapee piikkaa pintaa viisteeseen, jottei se ole märkänä liukas.

Kurun harmaa graniitti on tunnettua hyvästä käsiteltävyydestä. Tämä halkaisu on yksi Kari Keski-Kapeen taidonnäytteistä.

Tiatoo Teiskon kaksi kivihakkuria Kari Keski-kapee aloitti isänsä ja vaarinsa jalanjäljissä vuonna 1985. Tmi Kari Keski-kapeen ainoa työntekijä on hän itse. Päätuote on rotvallikivi Kurun harmaasta graniitista. Esa Jussila aloitti samoihin aikoihin Keski-Kapeen kanssa. Tmi Esa Jussilan ainoa työntekijä on hän itse. Päätuote on rotvallikivi Kurun harmaasta graniitista.

Osallistu viikon kysymys -kilpailun arvontaan.

Tampereen Hämeenkadun uudet nupukivet louhitaan Teiskosta ja Kurusta – Seurasimme kivien matkaa louhokselta Hämeenpuistoon