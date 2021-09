Kaanassa kraaterien täplittämä tie paikattiin pian Morossa ilmestyneen jutun jälkeen.

Tämä Kaanaassa asukkaiden hermoja kiristänyt tieosuus on nyt korjattu.

Moro, Kaanaa

Kaanaasta Vehokyläntieltä tuli Moroon todella mukavia uutisia paikalliselta asukkaalta Heli Karjalaiselta.

Moro kertoi elokuun puolivälissä asukkaiden hermoja kiristäneestä tiekurjuudesta, jossa kraaterimaisia kuoppia väisteltiin ja vaaratilanteita syntyi.

– Moron jutusta meni vain reilu viikko, kun kaikki Vehokyläntien reiät paikattiin. Tätä olikin odotettu jo tovi, Karjalainen iloitsee.

– Satuin juuri olemaan matkalla töihin, kun VM-Asfaltin autot olivat aloittelemassa paikkausta. Oli pakko pysähtyä ja peukuttaa ja kiittää!

Täynnä teräviä reikiä

Elokuun alussa Karjalainen kertoi näin:

– Koko tieosuus on täynnä teräviä reikiä. Kuten yhdestä ottamastani kuvasta ilmenee, jollakin muullakin on mennyt hermo tien kuntoon, päätellen tiehen kirjoitetusta tekstistä, sanoo asukas Heli Karjalainen.

Soveliaisuussyistä Moro ei julkaissut kuvaa tekstistä.

Karjalainen ajaa tietä päivittäin Tampereelle töihin.

– Välillä tulee vaaratilanteita, kun vastaantulija yrittää väistää reikiä ja itse toki myös. Siinä meinaa loppua tien leveys kesken. Eilenkin sattui vielä kaksi lasta polkupyörillään samaan sumaan.

Vehokyläntien asukkaat toivovat, että kenenkään ei tarvitse loukkaantua ennen kuin tie laitetaan kuntoon.

– Kaanaan Moottoriurheilukeskukselle saakka asfaltti on oikeinkin hyvässä kunnossa, siitä eteenpäin liikkuvat ihmiset on kokonaan unohdettu. Tilanne on ollut huono jo vuosia ja aivan yhtä huono viime kesänä, olisikohan jo aika tehdä jotain, Karjalainen kysyi.

Tienpitäjä pistikin tuulemaan Moron jutun jälkeen.

Ennen. Kaanaassa Vehokyläntiellä iloitaan paikatusta asvaltista. Vasemmassa kuvassa näkyy osa tien kraaterimontuista, jotka ovat enää vain ikävä muisto.

Jälkeen. Korjattu tie on asukkaiden mieleen.

Tehtiin kiireellisenä

– Eli kiitokset voisi välittää kyseiselle firmalle, jos sellainen jonnekin lehden kulmaan mahtuu, Karjalainen toivoo.

Tässäpä ne kiitokset siis menevät perille.

Mitä kertoo tapauksesta VM-Asfaltti Oy:n toimitusjohtaja Ville-Marko Koivisto?

– Teemme päällystyksiä alihankintana Peabille, josta tämä tuli meille kiireellisenä työmaana tehtäväksi heti kelien salliessa. Peabille työ oli tullut ely-keskukselta, ja olihan se tie huono ja oli isoja reikiä. Kyllä tänä vuonna on tiet huonoja kyllä monessa paikassa, Koivisto kertoo.