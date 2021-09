Patrik Daymond ja Heikki Kuosmanen keräävät katseita, kun he lähtevät lautallaan vesille.

Heikki Kuosmanen ja Patrik Daymond rakensivat lautan, joka on kaksi metriä leveä ja kolme metriä pitkä. Aiemmin heillä oli tapana seikkailla kumiveneellä.

Moro, Näsijärvi

– Tässä on se hyvä piirre, että nojaamalla voi kääntyä eri suuntiin, Patrik Daymond toteaa. Hän nojaa ystävänsä Heikki Kuosmasen kanssa oikealle, jolloin allamme oleva lautta kääntyy Ranta-Tampellan kanavista kohti Näsiselkää.

Kuosmanen ja Daymond rakensivat lautan heinäkuussa omaksi ilokseen.

– Viime kesänä istuimme yhdessä Ranta-Tampellassa ja mietimme, että olisi hienoa, jos meillä olisi oma lautta, Daymond kertoo.

Patrik Daymond ja Heikki Kuosmanen pohtivat, että tarvitsisivat lautalleen mukaan kaukoputken. Heillä on myös merirosvolippu, jota he eivät vielä ole kiinnittäneet lauttaan.

– Sitten piirsimme hiekkaan piirustukset ja koon suurin piirtein, Kuosmanen jatkaa.

He pohtivat lauttaideaa yli talven ja alkoivat keväällä hommiin.

– Ostimme ponttoonit ja moottorin. Sitten emme voineet enää perääntyä, kun piti varata venepaikka, Daymond kertoo.

Kolmen päivän urakka

Kuosmanen ja Daymond rakensivat lautan kaverinsa mökillä Teiskossa. Rakentamiseen kului kolme päivää.

Kumpikaan nuorista ei ole ammatiltaan rakentaja – Kuosmanen on sähköasentaja ja Daymond opiskelee lääketiedettä. He katsoivat urakkaa varten muutamia videoita ja päätyivät sitten jatkamaan tekemistä omalla tavallaan. Pääosin he seurasivat terassinrakennusohjeita.

– Käytännössä tämä on laituri, jossa on vain moottori kiinni, Daymond nauraa.

Noin 300-kiloisen lautan parkkeeraaminen onnistuu ankkurin avulla.

Lautan ponttoonit he tilasivat Jyväskylästä, jossa ne valmistettiin mittatilaustyönä. Viiden hevosvoiman moottori löytyi netistä.

– Ruuvia, köydet, ankkuri, jotain tilpehööriä, koukkuja, Kuosmanen luettelee lauttaprojektin ostoslistaa.

Rahaa lautan rakentamiseen kului noin 1 250 euroa.

Nelituntinen neitsytmatka

”Hieno jolla!” joku huutaa, kun kuljemme lautalla kanaalissa. Toinen ohikulkija tulee ottamaan valokuvia.

Vesillä kaksikko saa jatkuvasti kommentteja erikoisesta lautastaan.

Jotkut kehuvat ja näyttävät peukkua ja toisia selvästi ärsyttää.

Tällä lautalla on kaksi kapteenia.

Ensimmäisen kerran he ajoivat lautalla Teiskosta Naistenlahden satamaan.

– Siinä meni neljä tuntia ja huippunopeus oli kahdeksan kilometriä tunnissa, Daymond kertoo.

Kesällä lautta oli mukana myös mökkireissulla, koska sen päältä oli hyvä pomppia järveen.

Ennen rantautumista kaksikko antaa vielä muutaman vinkin lautan rakentamiseen.

– Älkää ressatko liikaa, sanoo Daymond.

– Sen pitää olla vähän tehdyn näköinen, Kuosmanen lisää.