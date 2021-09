Tyhjä allas vai täysinäinen parkkialue? Moro selvitti Tampereen huonoimmat nähtävyydet ja mistä ne löytää

Moron lukijat osoittivat, minne he eivät ainakaan veisi turisteja Tamperella.

Moro, ympäri kaupunkia

Kaupunkilaiset ovat puhuneet ja Tampereen rumat nähtävyydet on nyt kerätty kokoon. Mukaan mahtui myös yksi ehdokas Pirkkalasta.

Erityistä huomiota herättivät rumat tai epäkäytännölliset taideteokset ja heitteille jätetyt paikat. Ahvenisjärventien parkkipaikalle on hylätty autoja ja Lielahden Rientolan taakse kasoittain roinaa.

Lielahden Rientolan takapihalla olevat rojut saivat lukijan huomion.

Ärtymystä keskustasta

Muutama lukija ehdotti myös, että Tampereen rumin nähtävyys on kaupungin keskusta.

– Tampereen keskusta on mielestäni paikkakunnan surkein nähtävyys. Oikeastaan kuvasta puuttuu yksi oleellinen osa: raitiovaunu. Kaikin keinoin välttelen Tampereen keskustaa.

– Surkein, likaisin, kamalin nähtävyys Tampereella on varmasti Keskustorin ympäristö. En viitsi edes kuvata ettei kamera likaannu.

”Mokoma ’taireteos’ pitäis ampua maata kiärtävälle raralle rumentamasta Annalaa!”, eräs lukija kommentoi.

Heitteillejättö harmittaa

Myös historian ja luonnon aarteiden heitteillejättö saa ihmiset tulistumaan.

– Ottaa aivoon ja saa hikeentymään pettymyksestä se, että Epilän Kylpylän raunioita ei kohdella paremmin. Historiallinen nähtävyys, mutta sitä ei kunnosteta eikä kunnioiteta muutenkaan...

”Hävettää kerran niin kirkkaan lähteen puolesta”, Tahmelan lähteen huonosta kunnosta kertonut lukija lopettaa tilityksen.

– Näin pispalalaisena hävettää, kun Tahmelan lähde on päästetty sellaiseen kuntoon, kun on. Ilmeisesti se on jonkinlainen suojelukohde, mutta minulla on sen verran ikää, että olen nähnyt sen myös toisen näköisenä.

Olen myös käynyt monasti luonnontilaisilla metsäjärvillä, ja vaikka niihinkin on puita kaatunut, eivät ne tuolta näytä. Ulkopaikkakuntalaiset vieraat eivät ole uskoneet mitä kyltissä sanotaan: että muka Pispala on siitä vetensä saanut!

Moro kiittää kaikkia huonoja nähtävyyksiä lähettäneitä!

Lukijan mielestä allas Pyynikin kesäteatterin vieressä on kaupungin huonoin nähtävyys.

”Tämä ei ole Tampereella, mutta ansaitsee paikkansa listauksella. Pirkkalan ’veistospuiston’ lehmä keskuskentän laidalla on uponnut vuosi vuodelta syvemmälle ja märehtii nyt lähinnä multaa.”