Moron luontotohtori vastaa: Mikä perhosentoukka löytyi Teiskosta?

Teiskosta löytynyt toukka on yleinen alkukesän lentäjä.

Lukija kysyy: Minkä perhosen toukka mahtaa olla kyseessä? Löytöpaikka Teisko, Tampere. Syö pajua ja leppää.

Luontotohtori vastaa: Toukka kuuluu silmäiltayökköselle, joka on hyvin yleinen alkukesän lentäjä. Aikuinen perhonen on kärkiväliltään kolmisen senttiä, ja väreiltään harmaankirjava. Sen siivessä on pieni rengas, jonka keskellä on piste – tästä se on saanut nimen silmäiltayökkönen. Tämän toukan ruuaksi kelpaavat minkä tahansa lehtipuunvesan tai pensaan, myös monen varvun lehdet.