Suljetusta päiväkodista tuli asukkaiden kauhistus Haukiluomassa Tampereella: "Juopporemmit valtasivat lasten leikkipaikan”

Haukiluoman vanha päiväkoti on kokenut kovia ja puretaan marraskuuhun mennessä.

Moro, Haukiluoma

Haukiluoman entinen päiväkoti Tyvikadulla on kauheassa kunnossa ja kauhistuttaa monia haukiluomalaisia.

Moroon yhteyttä ottanut asukas kuvailee paikkaa juopporemmien valtaamaksi kaatopaikaksi. Entisen leikkipihan katos on suosittu.

– Lähes poikkeuksetta katoksessa istuu baarillinen porukkaa nauttien erilaisia alkoholijuomia. Todella epämiellyttävää kulkea siellä. Lasten leikkipuistoa vastapäätä moinen kaatopaikka, asukas harmittelee.

Moro kävi katsomassa, mitä päiväkodille kuuluu. Katoksen tiimoilla oli pari ränsistynyttä sohvaa ja sänky sekä sekalaista roskaa ja rojua.

Entisen päiväkodin etupiha on ränsistynyt.

Tyhjillään olleen rakennuksen ympäristö on vaarallisen karussa sotkussa. Kaikkialla on lasinsiruja.

Takapihalle on dumpattu muuttokuorma.

Kaikki mahdollinen on rikottu.

Muutamassa vuodessa

Vanha Haukiluoman päiväkoti muutti kiinteistöstä vuonna 2015.

Tampereen tilapalvelut oy:n kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppala kertoo, että kunnossapito ja siivous toimi normaalisti päiväkodin toiminnan ajan.

– Kun rakennus tyhjentyy ja toiminta päättyy, yleensä pyritään myös ylläpitokustannukset saamaan niin pieniksi kuin mahdollista, Kuoppala selittää.

Sen jälkeen alamäki on nopeaa, varsinkin, jos kiinteistö on tyhjillään ja kiinteistö aiotaan purkaa.

Sinisen roskiksen takaa mentiin ennen marttojen tuoremehuasemalle. Ei mennä enää, mutta asema toimii uusissa tiloissa Nekalassa.

Töhrijät ovat sotkeneet rakennuksen kauttaaltaan. Purkamisen yhteydessä koko tontti siivotaan.

Siivottavaa sotkua riittää.

Leikkipihan yksi aita on kummallisesti välttynyt tuholta.

Myös jykevärakenteiset portit ovat saaneet osansa tuhovimmasta.

– Äkkiä ne menevät, ikkunat rikotaan, sisällä pesualtaat ja vessanpöntöt saavat kyytiä ja paikkoja sotketaan. Kiinteistöistä toki otetaan käyttökelpoiset ja hyödynnettävät laitteet ajoissa talteen. Ilkivaltaa ennaltaehkäistään levyttämällä ikkunoita, lisäämällä esimerkiksi ovitelkiä sekä tehostamalla vartiointia.

Tuli viivästyksiä

Haukiluoman päiväkodin tapaisia näkymiä on todistettu viime aikoina myös esimerkiksi Hervannassa ja Tesomalla vanhoissa koulurakennuksissa.

– Tavoitteena on aina purkaa tyhjilleen jäänyt ja kaupungin käyttöön tarpeeton rakennus pian. Esimerkiksi Tesomajärven koululla kaavalliset asiat jarruttivat purkamista.

Haukiluomassa viivästymisen syynä on ollut rakennuksen omistus. Osa tiloista oli yksityisten omistamia osakkeita.

– Purkaminen on jo kilpailutettu, purku-urakoitsija valittu ja purkulupa kunnossa. Olemme odottaneet omistuksen siirtoja.

Omistussuhteet on nyt saatu kuntoon ja keskustelut hankkeen aikataulusta purku-urakan kilpailutuksen voittaneen urakoitsijan kanssa on aloitettu. Tavoitteena on purkaa rakennus mahdollisimman pian.

Aloitus on tällä tietoa loka-marraskuun vaihteessa ja purkuaika noin kuukausi. Valmista pitäisi olla marras-joulukuun taitteessa.

Vanhan neuvolan sisäänkäynti ja eteinen on myös sotkettu.

Lasinsiruja riittää myös rakennuksen sisäpuolella.

Tämä vanhentunut viitta on tontin ehjin tavara. Korkealla pylväässä se on saanut olla rauhassa.

Uusi avattiin 2019

Päiväkoti oli evakossa Piiriniityn päiväkodissa Lämminpäässä, kunnes tammikuussa vuonna 2019 päiväkoti avattiin Haukiluomassa uusissa tiloissa. Sieltä on vain kaksi korttelia vanhalle paikalle.

Vanhalla piakalla koko tontti on surullinen näky. Kaikki on töhritty, rikotut ikkunat peitetty levyillä, ympäristö täynnä ikkunalasin palasia, rojua on pitkin poikin ja rakennuksen taakse on dumpattu kokonainen muuttokuormallinen rojua vuodesohvineen ja rikottuine mikroaaltouuneineen.

Jo alkusyksystä paikalta saatin ikäviä uutisia, kun vuosia rakennuksessa toiminut Pirkanmaan Marttojen tuoremehuasema oli ilkivaltaisesti tuhottu murtautumisen yhteydessä. Asema muutti Nekalaan Jokipohjantielle.