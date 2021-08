Moron luontotohtori vastaa: Karvainen kaveri Virroilla on pilkkuiltayökkönen

Laji on hyvin yleinen.

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi -sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukija kysyy: Olimme Virroilla Tarjanneveden saaressa, josta oheinen toukkakuva. Mikähän lienee?

Päivi

Luontotohtori vastaa: Yökkösen toukka on tämäkin, vaikka onkin noin karvainen. Sen nimi on pilkkuiltayökkönen. Nimitys ei tule toukan kirjavuudesta, vaan aikuisesta perhosesta, jolla on harmaissa siivissään siiven takanurkassa valkoinen pilkku. Toukka on aikuista värikkäämpi ja elää kymmenillä erilaisilla matalilla kasveilla.

Laji on hyvin yleinen. Perhonen lentää touko-kesäkuussa. Usein elokuussa lentää vähälukuisempi toinen sukupolvi.