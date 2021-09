Tampere on minulle rakas kotikaupunki – Sen epäkohtien paljastaminenkin on ollut silkkaa rakkautta

Kolumnin kirjoittaja Päivi Vasara toivoo, että hänen mielestään kiinnostavat juttuaiheet ovat löytäneet vastakaikua lukijoissa. Kiinnostavuus on mielenkiintoinen asia, jota ei voi täysin määritellä, osittain sen vain tietää, kun jokin asia osuu ajan hermoon.

Vietin elokuun erilaista kesälomaa, sillä en palaa siltä. Kirjoitin viimeisellä kesälomallani jäähyväisviestejä työkavereille ja joillekin valituille ihmisille. Nyt jätän hyvästit teille Moron lukijat. Ne ovat lämpimät.

Olen aina ollut ahne lukijoiden määrän suhteen. En ole kirjoittanut aamupalaverin palautetta tai päätoimittajaa varten (tai ehkä vähän), vaan kynän terävin kärki on ollut kohti lukijaa.

Kiitokset siitä, että olette lukeneet juttujani. Olen saanut palautetta sekä kiittävää että moittivaa. Kummatkin ovat olleet tärkeitä. Puhumattakaan siitä, miten kiitollinen olen lukijoille juttuvinkeistä.

” Kiinnostavuus on salaperäinen asia. Joskus sen vain tietää, joskus osuu sattumalta oikeaan.

Päämääräni on ollut kirjoittaa kiinnostavia juttuja. Uutisia tulee ja menee. Kummoistakaan uutistoimittajaa ei minun lähdössäni menetetä, vaikka työni Aamulehdessä aloitin uutistoimittajana. Uusi on innostavaa, mutta kiinnostavuus on jotain erilaista. Sitä ei voi määritellä, sen vain tietää.

Yritin välttää sivistyssanoja ja outoja termejä. Laiskuuttani kyllä niitä joskus käytin.

Seuraava mielipide on omani, eikä sitä journalismin maailmassa yleisesti noudateta eikä sitä pidetä hyvänä. Aloin jo nuorena epäillä käsitettä objektiivinen journalismi, enemmän uskon subjektiiviseen kirjoittamiseen. Anteeksi tässä tuli nyt pari sivistyssanaa.

Aika pitkälle uskon minua kiinnostavan aiheen kiinnostavan lukijoita. Voi olla, että joskus on mennyt metsään, vaikka tarkoitukseni ei ole kirjoittaa itselleni. Sitä varten on päiväkirjat. Aina en ole ollut jostakin juttuideasta ensin innostunut, mutta useimmiten kiinnostukseni on kasvanut, kun olen perehtynyt hieman lisää aiheeseen.

Sikäli ammatinvalinta on mennyt kohdallaan, että olen kiinnostunut monista asioita, mutta en mistään erityisesti. Lempiaiheitani ovat historia, henkilöhaastattelut, talousjutut, kaupunkikuva ja hassutukset.

Olin Morossa olon alkuaikoina Kemmon ja Hyttisen tehokkaassa tamperelaisuusopissa. Se oli hauskaa aikaa.

Opin muun muassa, että pitää kirjoittaa Mustassalahdessa ja Näsikalliolla. Kun lähdin töistä, toivottelin aina moi, sillä se sopi minun suuhuni. Jos olin ilkikurisella tuulella, sanoin moi då, koska tämä hesalainen tapa ärsytti tietenkin tamperelaisuuden oppi-isiäni.

Tampereesta olen pitänyt aina. Se alkoi jo siitä, kun juna toi yliopiston pääsykokeisiin ja puhelinluettelon kartalta piti katsoa rautatieasemalla, missä päin se yliopisto on.

Toivottavasti jutuistani on välittynyt rakkaus tähän kaupunkiin. Kun kirjoitin epäkohdista, niin rakkautta oli sekin.

Kirjoittaja on ollut Moron toimittaja