Ruokakauppa palasi yli kolmen vuoden jälkeen Tuulensuuhun – uudistuneessa marketissa ratikka näkyy sisällä ja ulkona

Nimivaihtoehtona olisi ollut entinen K-Market Tuulensuu, joka lopetti toimintansa ratikkaremontin myötä.

Moro, Tuulensuu

Kolmioleivät, smoothiet, välipalapatukat ja take away -kahvit on sijoitettu parin harppauksen päähän ulko-ovelta. Muutama askel lisää suuntaan ja toiseen, ja kompaktin ruokakaupan 158 neliömetrin myyntipinta-ala on varsin nopeasti silmäilty läpi.

Näin on tarkoituskin, sillä kaksi viikkoa sitten avatun K-Market Ratikan kauppiaat Ville ja Roope Laurila ovat halunneet panostaa kaupassaan helppouteen, nopeuteen ja vaivattomuuteen.

– Täältä löytyy pikakassat ja kaikki tarvittava on lähellä. Tiedämme, että pysäkillä on paljon porukkaa, joten asioinnin pitää olla nopeaa, Roope Laurila kiteyttää.

Raitiotien välitön läheisyys näkyy myös ruokakaupan sisustuksessa.

Uutta ilmettä

Suoraan kaupan ulkopuolella sijaitseva Tuulensuun ratikkapysäkki on vaikuttanut myös ruokakaupan nimeen. Nimivaihtoehtona olisi ollut entinen K-Market Tuulensuu, mutta kauppiasveljekset halusivat aloittaa puhtaalta pöydältä.

– Tämä on tuttu kauppapaikka, jossa on pitkään ollut toimintaa. Päädyimme siihen, että tarina ei kuitenkaan jatku samalla nimellä, mihin se aikanaan loppui, Ville toteaa.

Kiinteistössä toiminut edellinen K-kauppias lopetti liikkeen keväällä 2018 ratikkatyömaan rohmahdutettua asiakasmäärät.

– Avattiin kauppa uudella twistillä ja pirteämmällä ilmeellä. Emme voi kangistua vanhaan kaavaan, jolla tässä ennen toimittiin. Maailma muuttuu aikamoista vauhtia ja meidän on pysyttävä siinä mukana, Roope lisää.

Yksi kauppiaiden tavoitteista on saattaa Hämeenkadulle palannut ruokakauppaa jälleen ihmisten tietoon yli kolmen vuoden hiljaiselon jälkeen.

Kauppiaat Ville Laurila (vasemmalla) ja Roope Laurila luotsaavat K-kauppaa myös Tampereen Satamakadulla. Elokuussa avautuneen K-Market Ratikan asiakaskuntaan kuuluu paljon ohikulkijoita ja työmatkalaisia, minkä vuoksi mukaan otettavat välipalat ja juomat ovat liikkeessä paraatipaikalla.

Työmatkan varrella

Muodonmuutoksen kokenut kauppa avasi ovensa virallisesti 12. elokuuta.

– Kaupan rakenteet ovat kunnossa, mutta nyt vasta ruvetaan muokkaamaan valikoimaa sellaiseksi kun tällä alueella halutaan, Ville kertoo.

Kauppiaat arvioivat asiakaskunnan olevan hyvin vaihtelevaa ja liikkuvaista. Sijainti pääkadulla kulkuyhteyksien äärellä tarkoittaa, että kaupassa käy paljon työmatkalaisia ja muita ohikulkijoita. Näkyvällä takeaway- ja valmisruokavalikoimalla vastataan ison ja tärkeän asiakasryhmän toiveisiin.

Asiakastoiveista kävi ilmi, että kauppaan toivottiin mahdollisimman laajoja palveluaikoja. Ratikka on auki joka päivä kello 23:een asti. Suurin osa muista keskustan ruokakaupoista sulkee ovensa iltakymmeneltä.

Ville Laurila kertoo, että asiakkailta toivotaan palautetta ja toiveita kaupan valikoiman suhteen. Laajan take away- ja valmisruokavalikoiman lisäksi Ratikasta löytyy runsaasti hedelmiä ja vihanneksia.

Yhdessä yrittämistä

Ratikan lisäksi kauppiasveljekset luotsaavat Satamakadulla sijaitsevaa K-kauppaa. Molempien ensikosketus alaan tapahtui Tammelan Kattimatissa, jossa perheen vanhemmat ovat pitkään toimineet kauppiaina.

Roope Laurila luonnehtii yrittäjyyden olevan verissä, joten K-kauppiaaksi ryhtyminen oli varsin varma ja luonteva polku.

Yhdessä kahden marketin yrittäjinä toiminen ei kaksikon mielestä ole hassumpaa.

– Näimme tässä järjestelyssä aika paljon mahdollisuuksia, muttei juurikaan miinuksia. Tiedämme, mitkä ovat toisen vahvuudet ja heikkoudet. Aika hyvin täydennämme toisiamme, ja olemme hyviä eri asioissa, Ville kiteyttää.

Roopen mukaan he ovat samaan aikaisesti veljiä, yrittäjiä sekä parhaita kavereita, mistä voi tulkita, kuinka hyvät välit kaksikolla on keskenään.

– Kun töissä kerran nähdään niin harvoin, vapaa-ajalla soitellaan monta kertaa päivän aikana, Ville vitsailee.