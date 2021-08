Moron ja Postimuseon kuvahaaste on päättynyt – Katso kaikki kuvat

Moron ja Postimuseon yhteisen kuvahaasteen voittajat on arvottu. Kuvien perusteella paperilehti oli huomattavasti digilehteä suositumpi.

Moro, Vapriikki

Postimuseossa on parhaillaan käynnissä Aamukahvi ja tuore lehti -näyttely. Järjestimme Postimuseon kanssa näyttelyyn liittyvän kuvahaasteen, jossa Moron lukijoita pyydettiin jakamaan kuva aamukahvipöydästä ja vastaamaan, lukevatko he paperilehteä vai digilehteä. Aihe liittyy vahvasti näyttelyn teemaan, joka on lukemisen muutos ja murros, sekä digin tuleminen ja vahvistuminen.

Näyttelypäällikkö Suvi Jallin mukaan Aamukahvi ja tuore lehti -näyttely kertoo aamun lehden tärkeydestä, varhaisjakelusta ennen ja nyt sekä digimurroksesta valaisten sanomalehden matkaa painosta postilaatikkoon ja suomalaisten aamukahvipöytään.

Postimuseon viestintä- ja hallintosuunnittelija Mirka Ylä-Mattilan mukaan idea kuvahaasteesta kumpusi näyttelystä ja siitä, miten olisi mukavaa osallistaa ihmisiä jakamaan omaa rutiiniaan aamukahvipöydän ja lehden äärellä.

– Keskeinen osa kuvahaastetta on se, että lehden lukeminen on tärkeä rituaali ja rutiini monille. Kysyimme, onko se sitä vielä ja kuinka kauan paperinen lehti vielä pitää pintansa, Ylä-Mattila sanoo.

”Paperilehdestä en luovu”

Kuvahaasteeseen osallistujien kuvista suurin osa oli otettu paperilehden kanssa.

– Näissä paperinen sanomalehti vie voiton. Otos on pieni, mutta sen perusteella paperilehti pitää pintansa. Joissain oli myös mukana kannanottoja kuten ”Paperilehdestä en luovu”.

Lähettäjien iät eivät ole tiedossa. Ikähaarukka saattaa vaikuttaa jakaumaan. Valtaosa lähettäjistä oli naispuolisia, mutta muuten yhdenmukaisuutta kuvien lähettäjien keskuudessa ei ollut havaittavissa, paitsi että lehti aamukahvin äärellä lienee ollut tärkeä osa osallistujien aamuja.

Toisin kuin Morossa kirjoitettiin 16.6.2021, osallistujien kuvia ei käytetä osana Postimuseon näyttelyä. Kuvat jäävät kuitenkin museon kokoelmiin osana näyttelyprojektia.

Kuvahaaste kesti heinäkuun loppuun asti ja palkintoja arvottiin osallistujien kesken neljä kappaletta. Kuvahaasteen palkintona oli liput Vapriikkiin ja tamperelaisen paahtimon Kahwe Roasteryn kahvia. Kuvahaasteeseen osallistui yhteensä 27 henkilöä.

– Emme olleet määritelleet odotettua osallistujamäärää, Ylä-Mattila sanoo.

Ylä-Mattilan mukaan kuvahaasteen valokuvissa oli mukana monia erilaisia aamukahvihetkiä: ulkona kesäisessä säässä, tai tietokoneen tai ison näytön edessä. Kissa ja muumimuki kuuluivat moneen lukuhetkeen. Ylä-Mattilaa ei yllättänyt, että kuvia paperilehdistä oli niin paljon enemmän kuin digitaalisista lehdistä.

Kuva: Pertti Haapala

Kuva: Sari Hannikainen

Kuva: Martti Yrjölä

Kuva: Petri Niemi

Kuva: Nimimerkki Milja90

Kuva: Taina Korpiharju

Kuva: Anni Honkonen

Kuva: Niko Paulanne

Kuva: Jonne Sassi

Kuva: Ritva Sirainen

Kuva: Eija Salokatve

Kuva: Merja Brander

Kuva: Joni Korhonen

Kuva: Riitta Fabrin

Kuva: Maarit Partikainen

Kuva: Marjo Perera

Kuva: Eija Heikkilä

Kuva: Taina Kanerva

Kuva: Birgitta Marttila

Kuva: Kaija Pulkkinen

Kuva: Piia Suomu-Virtanen

Kuva: Anita Vieru

Kuva: Nimimerkki leekuu666

Kuva: Sirkka Saarikoski

Kuva: Anne Kuronen