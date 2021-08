Moron luontotohtori vastaa: Mikä oli yli metrin korkuinen haudalla kasvanut kukka Kurussa?

Kurussa hautausmaalla kasvanut kaunis kukka oli malva.

Moro, Vapriikki

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukija kysyy: Osaatko sanoa, mikä on isäpuoleni haudalla kasvanut kaunis kukka? Oli todella pitkä, noin 120 senttiä. Kasvoi Kurussa, mutta pituuden vuoksi lähiomaiset pyysivät poistamaan. Arvuuttelua on ollut, että malva tai piispanhiippa, mutta mikä on oikea totuus?

Pekka Leppänen

Luontotohtori vastaa: Kaunis kasvi onkin, ja malvahan tämä on. Jo korkeus antaa vihjeen harmaamalvasta, joka aiemmin laskettin eri sukuun, malvikit, kuuluvaksi. Harmaamalvan voi tuntea myös ehytlaitaisista lehdistä. Muuten se muistuttaa paljon puutarhoissa kasvatettuja mutta matalampia ruusu- ja myskimalvoja. Niillä myös lehdet ovat enemmän liuskoittuneet.

Laji kuuluu perinteisiin puutarhaperennoihin, ja on alkuperältään eurooppalainen. Sitä tavataan meille kotiutuneena ketomaisilta kasvupaikoilta.