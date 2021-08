Moron luontotohtori vastaa: Pöllön poikanen löytyi linnunpöntöstä Kurussa – Ovatko pikkulinnut turvassa?

Telkälle rakennettuun pönttöön pesikin pöllö. Luontotohtori vastaa, mitä tehdä linnunpöntölle ja ovatko pihan muut linnut turvassa.

Moro, Vapriikki

Moron luontotohtori vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka voi lähettää moro@aamulehti.fi ja kuva on välttämätön. Kuvaa tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukija kysyy: Teimme telkälle pöntön mökkimme rantaan Kurun Niemikylässä. Iso yllätys oli, kun alkukesästä pöntöstä katseli utelias pöllön poikanen. Nyt mietimme pidetäänkö pönttö paikoillaan ja katsotaan tuleeko pöllö uudelleen vai siirretäänkö pönttö kauemmaksi?

Tontilla pesii paljon pikkulintuja ja tuntuu ristiriitaiselta, kun pöllö saalistaa pikkulintuja, joita pesäpöntöillä olemme tontille houkutelleet. Kuvassa poikanen nukkuu päiväunta huusin vieressä.

Eila

Luontotohtori vastaa: Onnittelut ovat paikallaan aina, kun pöllön pesintä onnistuu omassa pihassa! Laji on ilmeisesti lehtopöllö, joka pesii joskus telkälle tarkoitettuun pönttöön. Viirupöllö vaatii yleensä isomman pöntön suuaukon. Päinvastoin kuin yleensä luullaan suurin osa viiru- ja lehtopöllön ravinnosta on jyrsijöitä. Ruokavaliota täydennetään pikkulinnuilla, jos jyrsijöitä on vähemmän.

Yleisesti pöllöjen pöntöt sijoitetaan 2-3 metrin korkeuteen, telkälle riittänee 1-2 metriä. Pöntön pohjalle kannattaa laittaa vähän pehmikettä, koska nämä lajit eivät itse pehmusta pönttöään. Telkän pöntön etuseinän on hyvä olla karhennettu ja ehkä eteen (veteen) päin kalteva, niin poikaset pääsevät helposti pois pöntöstä.

Jos paikka on lehtopöllölle hyvä, voisi pöntön jättää aloilleen, ja laittaa telkälle uuden pöntön. Jos paikalla on paljon kulkua, pöllöille parempi paikka voisi olla hiukan sivummalla, koska lehtopöllökin voi puolustaa pesäänsä viirupöllön tavoin.