Äiti ja tytär perustivat inhimillisen tanssikoulun Tammelaan – Tavoitteena on muuttaa tanssikulttuuria: ”Vertailu on tosi kovaa”

Tuulia Lehikoinen pisti äitinsä kanssa pystyyn tanssikoulun vain 16-vuotiaana. Kaksikko haluaa murtaa tanssimaailman tabuja ja muuttaa tanssikulttuuria inhimillisemmäksi.

Tuulia Lehikoinen on harrastanut tanssia pikkutytöstä asti. Hänen mukaansa on ääneen sanomaton sääntö, että vertailu ja tietynlaisen kehon tavoittelu kuuluvat tanssijapiireihin.

Moro, Tammela

Tanssistudio Hehkun seinällä on ruokarauhan julistus, joka muistuttaa, että ruokaa ei tarvitse ansaita tanssimalla, ja studion sisäänkäynnin vieressä olevat huoneentaulut tarttuvat tanssisalien tabuihin:

”Yksi vaiettu asia erityisesti tanssin parissa on se, miten voimakkaita paineita tanssijat kokevat omaa kehoaan kohtaan. Monissa tanssikouluissa tämä asia sivuutetaan kokonaan, ja harrastusympäristö saattaa ylläpitää tietynlaisen vartalon ihannetta.”

Hehkun yrittäjät Laura Lehikoinen ja Tuulia Lehikoinen haluavat muuttaa tanssin ympärillä vallitsevaa kulttuuria.

– Toivon, että tanssimaailmassa olisi normi, että kaikki voivat tanssia, ja että se ei olisi pelkästään meidän tanssikoulumme juttu, Tuulia sanoo.

Lehikoiset päätyivät perustamaan oman tanssikoulun syksyllä 2020. Tanssistudio Hehkun porukka paitsi opettaa tanssia, myös kannustaa kaikkia oppilaitaan tulemaan paikalle juuri sellaisena kuin sinä päivänä ovat. Myös terveen kehonkuvan rakentumisen tukeminen on Hehkun työntekijöiden tavoitelistalla.

– Kun haluaa muutosta, pelkkä puhuminen ei riitä, vaan täytyy olla valmis tekemään itse. Tuulian mielestä ei meinannut löytyä sellaista tanssikoulua, joka vastaa hänen ajatustaan kehomyönteisestä tanssinopettamisesta, Laura sanoo.

Laura ja Tuulia Lehikoisen mukaan on vahvuus, että he ovat äiti ja tytär. Tuntien välissä vitsaillaan ja tuuletetaan tunteita.

Kehomyönteinen tanssinopettaminen tarkoittaa Tuulialle oman kehon kuuntelua sekä sen hyväksymistä sellaisena kuin se on. Tuulia muistuttaa tanssin sopivan kaikille kehotyypeille.

– Tanssijapiireissä vertailu on tosi kovaa ja katsotaan, menikö suoritus hyvin vai huonosti. Perinteisesti on ajateltu sen kuuluvan asiaan, mutta se ei kuulu.

Kehomyönteistä tanssinopettamista Tuulia soveltaa pyrkimällä tuomaan asioita konkreettisesti esille keskustelun kautta. Tuuliasta on tärkeää puhua itsestä ja muista lempeästi mutta rehellisesti tanssisalin sisäpuolellakin.

– Pyrin kohtaamaan oppilaan ihmisenä tasavertaisesti. Pyrin myös kysymään oppilaalta, mitä kuuluu ja miltä tuntuu. Jos hänellä on jotain, voi kysyä, miten otan tämän huomioon. Lisäksi puhumme mielenterveydestä, ravitsemuksesta ja kehonhuollosta, Tuulia kertoo.

Koronasta potkua perustamiseen

Tuulia Lehikoinen on syntynyt vuonna 2004. Nuoresta iästään huolimatta hän on ehtinyt harrastaa ja opettaa tanssia useita vuosia. Tällä hetkellä hän opiskelee Tampereen konservatoriossa ensimmäistä vuotta.

Hehkussa opettavat tanssia myös Onneli Karppelin, 18, ja Taru Kallio, 23. Hehkuun ei ole ollut rekrytointia, vaan opettajat ovat itse hakeutuneet Hehkulle. Laura veikkaa mielenkiinnon johtuvan samoihin arvoihin sitoutumisesta.

Tanssin opettaminen on ollut Tuulian pitkäaikainen haave, ja Tuulia on nauttinut musiikin ja esiintymisen yhdistelmästä pikkutytöstä asti. Nykytanssi on Tuulian päälaji, vaikka kokemusta on ehtinyt kertyä niin baletista kuin street-lajeistakin.

– Syksyllä 2020 olimme jo sen verran pohtineet asiaa ja idea oli niin valmis ja kypsä, että päätimme perustaa tanssikoulun.

Tanssistudion alkutaival ei kuitenkaan ollut helppo koronan vuoksi. Ensimmäisen kevätlukukauden tanssitunnit jouduttiin perumaan kokonaan koronarajoitusten tiukentuessa.

Tänä syksynä tilanne näyttää onneksi valoisammalta, ja lukukausi päästään vihdoin aloittamaan suunnitellusti. Koronaturvallisuudesta pyritään huolehtimaan noudattamalla ohjeistuksia ja pitämällä ryhmäkoot pieninä.

Toisaalta koronasta saatiin tanssikoulun aloittamiseen myös potkua.

– Kun kaikki tanssisalit ja liikuntasalit olivat kiinni, halusin paikan, jossa voi tanssia ja jota voi vuokrata. Kaikki ovat tykänneet vuokrausmahdollisuudesta, Tuulia sanoo.

Kehonhuollossa auttaa tanssikoulun oma maskotti, kahdeksan viikkoinen Lafi-koira.

Yrittäjäperhe

Rohkeus tanssikoulun perustamiseen Lehikoisilla kumpusi yrittäjätaustasta, joka ulottuu jo kolmanteen polveen asti Tuulian ryhdyttyä yrittäjäksi.

– Meillä tehdään perheessä asiat omalla tavalla. Olen vanhemmilleni kiitollinen, että se on ollut mahdollista, Tuulia sanoo.

Tuulia on aina ajatellut voivansa olla yrittäjä. Häntä kiinnostaa se, miten työ rakentuu ja hänellä on halua olla itse rakentamassa asioita. Yrittäjyys tuli mukaan kuvioihin luonnostaan.

Tuulian mukaan se, että hän on perustanut tanssistudion äitinsä Lauran kanssa, on vahvuus.

– Työn lomassa meillä on usein vitsailua. Voimme myös sanoa avoimesti, jos joku ärsyttää. Pystymme myös hyvin erottamaan työ- ja vapaa-ajan toisistaan, Tuulia sanoo.

Työnjako Lehikoisilla on selvä. Tuulia hoitaa visuaalisen ja taiteellisen ilmeen sekä tanssipuolen. Tuulia on muun muassa suunnitellut yrityksen logon ja vastaa Instagramin päivittämisestä.

Pian valmistuvia kotisivuja työstetään yhdessä. Laura puolestaan toimii esihenkilönä ja huolehtii, että myös opettajilla on hyvä olla.

Kaiken kaikkiaan Hehku-tiimiä yhdistävät yhteiset arvot ja pyrkimykset vaikuttaa ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tanssinopetuksen kautta. Tanssistudion arvot kumpuavat Lauran mukaan henkilökohtaisista kokemuksista.

– Ylisuorittaminen ei johda parempaan lopputulokseen. Kun on aikaa olla itseään kohtaan hyväksyvä ja lempeä, niin huomaa paremmin myös kaiken kauneuden ja hyvän ympärillään.