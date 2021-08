Syötävän suloinen turistikartta houkuttelee tekemään tutkimusmatkoja Nekalan ja Viinikan sopukoihin

Viinikan ja Nekalan alueesta on valmistunut omaperäinen turistikartta. Karttoja on jaossa alueen yrityksissä.

Elokuussa ilmestyneessä turistikartassa on hauskoja yksityiskohtia. Tunnettujen maamerkkien lisäksi karttaan on merkitty yhdeksän alueella toimivaa yritystä.

Moro, Viinikka & Nekala

Viinikkaan ja Nekalaan tutustuminen on nyt entistä helpompaa, sillä alue on saanut oman turistikarttansa. Omaleimaiseen karttaan on merkitty tunnettujen maamerkkien ja luontokohteiden lisäksi yhdeksän alueella toimivaa yritystä.

Viinikka-Nekala-kartan ideoinut Outi Lehtonen kertoo, että kartta on suunnattu turistien lisäksi paikallisille asukkaille.

– Uskon, että tämä on uusi musta. Ihmiset tarkkailevat aktiivisesti ympäristöään ja miettivät, mikä tekee tästä paikasta erityisen ja juuri heille sopivan paikan olla, elää ja asua.

Outi Lehtonen asuu Etu-Viinikassa 105-vuotiaassa puutalossa Villa Lullanissa, jonka yhteyteen hän on avannut saman nimisen airbnb-huoneen. Lehtonen kuvattiin kotonaan huhtikuussa 2020.

Lehtonen toivoo, että kartta auttaisi ihmisiä huomaamaan, että omien kotinurkkien läheltä löytyy paljon palveluita ja tutustumisen arvoisia kohteita.

– Tässä tilanteessa kun ei ole mahdollista lentää minne mieli tekisi, niin kannattaa tehdä pieniä tutkimusmatkoja lähelle, hän vinkkaa.

Lehtosen oma suosikki alueelta on jokaisena vuodenaikana kaunis Viinikanpuisto, jota hän kuvaa alueen valtasuoneksi.

– Se, että Viinikassa ja Nekalassa on paljon leikkipuistoja ja puistoalueita, tekee tästä alueesta minulle erityisen, hän lisää.

Tältä A4-kokoinen kartta näyttää kokonaisuudessaan. Ensi vuonna kartasta on tarkoitus tehdä laajempi versio, jolloin mukaan mahtuu enemmän alueen yrityksiä.

Erityisyys esiin

Netistä printattu yksivärinen standardikartta ei vastannut Lehtosen ajatusta tutkimaan ja seikkailemaan houkuttelevasta esitysmuodosta.

– Toiveeni oli löytää kartalle tekijä, joka tuntee aluetta ja osaa poimia sen herkkupaloja.

Syötävän suloinen ja värikylläisen kartan on kuvittanut tamperelainen Giannetta Porta, joka työskentelee Olipahan taas -nimikkeen alla.

– Gigin työtila on on Nekalassa ja hän asuu samalla suunnalla, joten hän tietää, mistä tämän alueen erityisyys ja elinvoimaisuus syntyvät. Hänen rohkea värienkäyttönsä ja tunnistettava piirrostyyli saavat hymyn huulille, Lehtonen luonnehtii.

Viinikan ja Nekalan turistikartan kuvitus on Giannetta Portan käsialaa. Portan kuvitustyyli on leikkisä ja värikäs. Porta kuvattiin kotonaan Viinikassa tammikuussa 2021.

Jatkoa luvassa

Viime viikolla Viinikka-Nekala-kartan printtiversiot ilmestyvät jakoon kartassa mukana oleviin yrityksiin. A4-kokoisia karttoja on painettu yhteensä 5 000 kappaletta.

Kahden kaupungin osan yhteinen turistikartta on ensimmäinen laatuaan, mutta Lehtosen mukaan uusi versio on jo suunnitteilla.

– Tämä on herännyt jo niin paljon kiinnostusta, että ensi vuonna tehdään uusi ja laajempi versio. Alkuvuodesta varmistetaan, ketkä lähtevät mukaan ja uusi kartta valmistuu kevään aikana.

Tilan ja aikataulun rajallisuuden vuoksi ensimmäiseen karttaan mahtuivat mukaan vain ne yritykset, jotka olivat sosiaalisen median kanavissa hereillä ja ehtivät ensimmäisinä vahvistaa osallistumisensa.

– Uskon, että tämä auttaa alueen yrityksiä ja ihmisiä. Tämä tuo energiaa ja uskoa tulevaan, Lehtonen sanoo.