Tampereen maauimalassa altaita jouduttu sulkemaan useita kertoja ikävän yllätyksen takia – ulostevahinkoja myös aikuisten altaassa: ”Näitä on sattunut tänä kesänä useammin”

Helteisen kesän runsas kävijämäärä lisäsi maauimalassa sattuvien ulostevahinkojen määrää.

Tampereen uintikeskuksen yhteydessä toimivassa maauimalassa on kesän aikana käynyt yli 100 000 asiakasta. Perjantaina 13. elokuuta aurinkoinen sää houkutteli paikalle useita uimareita ja auringonpalvojia. Uimala on auki 24. syyskuuta asti.

Ennätyskuuma kesä on menestyksekkäästi houkutellut väkeä Tampereen maauimalaan. Heinäkuun puoliväliin mennessä maauimalassa oli käynyt jo 70 000 ihmistä. Liikuntapäällikkö Mikko Heinonen mukaan 100 000 kävijän raja meni maauimalassa rikki viime viikolla.

– Koko viime kesän aikana maauimalassa kävi yhteensä 94 000 asiakasta. Nyt ollaan jo elokuun puolivälissä ja maauimala on vielä yli kuukauden auki, joten helteet ovat tuoneet hyvin väkeä, Heinonen sanoo.

Maauimala on auki 24. syyskuuta asti.

Andreas Falk on käynyt tyttärensä Alvan kanssa kesän aikana maauimalassa kymmenisen kertaa. Falkin mukaan maauimala on hieno ja siisti paikka.

Tapahtuu kaikkialla

Kiireinen kesä on kuitenkin tuonut mukanaan lieveilmiöitä. Moron lukija otti toimitukseen yhteyttä ja kertoi, että maauimalan lasten allas on ollut kesän aikana vähintään 5 kertaa suljettuna altaaseen ulostamisen takia. Lukijan mukaan myös aikuisten allas on hänen uimareissunsa aikana on ollut saman ongelman vuoksi kerran suljettuna kahden tunnin ajaksi.

Heinonen vahvistaa, että kyseisiä tapauksia on ollut maauimalassa kesän aikana.

– Siinä ei ole sinänsä mitään poikkeuksellista, tätä tapahtuu ihan kaikissa uimahalleissa ja -altaissa. Määrällisesti tapaukset eivät ole mitenkään poikkeavia verrattuna siihen, että yleensä tätä tapahtuu suunnilleen noin kerran kuussa per uimahalli.

Heinäkuussa runsas kävijämäärä vaikutti siihen, että useita tapauksia ilmeni verrattain lyhyen ajan sisällä.

– Monen viikon aikana maauimalassa kävi yli 2 500 ihmistä päivässä, niin tapausten määrä tietysti silloin kertaantuu. Näitä on sattunut tänä kesänä ajallisesti useammin, mutta kävijämääriin suhteutettuna tapausten määrä ei ole tavanomaista suurempi, Heinonen selvittää.

Nurmikolta maauimalan allasalueelle kuljetaan suurten jalkojenpesualtaiden kautta.

Siivous sulkee altaan

Epätoivottuun pökäleeseen törmääminen kuntouintialtaassa on Heinosen mukaan hyvin harvinaista, sillä suurin osa tapauksista sattuu lasten altaassa tai kahluualtaassa.

– Silloin tällöin tapahtuu toki muissakin altaissa. Lapsien vahinkoja nämä käytännössä ovat. Vanhempien olisikin hyvä käyttää lapset vessassa ennen uintia ja uinnin aikanakin tarkkailla, jottei sitten uinnin tiimellyksessä pääse vessahätä yllättämään, hän lisää.

Ulosteyllätyksiä varten uimahalleissa ja maauimalassa on käytössä terveysviranomaisten kanssa tehdyt tarkat suunnitelmat, jonka mukaan henkilökunta toimii. Ensin altaasta imuroidaan nähtävillä olevat osat. Sen jälkeen vesi kierrätetään vauhditettuna järjestelmien läpi ja puhdistetaan myös suodattimien kautta.

Heinonen kertoo, että toimenpiteessä kestää 1–3 tuntia riippuen siitä, mikä allas on kyseessä ja kuinka nopeasti sen vesimäärää saadaan kierrätettyä.

– Tietysti se on aina kurjaa, kun joudutaan allas sulkemaan käyttäjiltä, mutta kyseessä on terveysviranomaisten kanssa sovittu käytäntö, Heinonen toteaa.

Maauimalan nurmialueella on pöytäryhmiä omien eväiden syömistä varten. Liikuntapäällikkö Mikko Heinosen mukaan eväsroskien siivoamisesta aterioinnin jälkeen on välillä jouduttu muistuttamaan.

Suositukset jatkuvat

Ulostetta huomioarvoisempana seikkana liikuntapäällikkö pitää muuta siisteyteen liittyvää käyttäytymistä.

– Jonkin verran olemme kesän aikana joutuneet siitä huomauttamaan, että roskat viedään aterioinnin jälkeen roskiin.

Kaiken kaikkiaan maauimalan kesä on sujunut Heinosen mukaan kokonaisuudessaan hyvin, vaikka säännöistä on täytynyt satunnaisesti muistuttaa.

– On kuitenkin hyvä muistaa, että maauimalassa on tavallaan osana rantaelementti: ihmiset usein tulevat koko päiväksi, ottavat eväät mukaan ja ottavat aurinkoa. Moni aina vertaa sitä sisäpuolen halliin, joka ei kuitenkaan ole aivan sama asia.

Liikuntapäällikön mukaan tällä hetkellä tärkeintä olisi muistaa noudattaa yleisiä koronasuosituksia.

– Muistetaan pitää ne turvavälit, vaikka maauimalassa ollaankin ulkotiloissa. Lisäksi vahvasti suositellaan, että pukuhuoneissa käytettäisiin maskia.