Moron omenapörssi on jälleen auki Facebookissa – Ilkivallasta kärsineen mehuaseman toiminnan aloitus vielä epäselvä

Ylijäämäomenien lahjoittajat ja niiden hakijat kohtaavat toisensa Moron kautta. Pirkanmaan Marttojen mehuasema pyrkii avaamaan ovensa omenoiden mehustajille 23. elokuuta.

Moron jokavuotinen omenapörssi on juuri avattu tälle syksylle. Omenapörssi toimii Moron Facebookissa kooten yhteen ylijäämäomenien lahjoittajat ja niiden hakijat. Tällä viikolla avautuneeseen pörssiin voit ilmoittaa ylimääräisistä omenoistasi tai kysellä, antaisiko joku sinulle omenoita. Omenapörssi on kiinnitetty ylimmäksi julkaisuksi Moron Facebookissa, ja julkaisua kommentoimalla voit ilmoittautua joko omenoiden lahjoittajaksi tai vastaanottajaksi.

Kuivuus näkyy omenoiden kesälajikkeissa, jotka ovat jääneet pieniksi. Paljon omenoita on myös pudonnut raakileina alas kuivuuden takia. Kesäomenoita tuskin saadaan Pirkanmaan Marttojen mehuasemalle, arvelee Pirkanmaan Marttojen toiminnanjohtaja Marja Kuuteri. Syyslajikkeiden osalta sen sijaan kaikki on vielä avoinna.

– On vaikeaa sanoa, millainen tilanne on tänä vuonna, sillä emme ole vielä aloittaneet kalenterivarausten täyttämistä. Se vasta kertoo, millainen vuosi on tulossa. Viljelijöiden mukaan tulossa on keskiverto omenakausi, Kuuteri sanoo.

Mehuasema toipuu tihutöistä

Pirkanmaan Marttojen mehuasema joutui hiljattain ilkivallan kohteeksi Haukiluomassa.

– Emme vieläkään tiedä, pääsemmekö aloittamaan kautta. Ilmeisesti tihutöitä on tehty myös aiemmin keväällä niin, että siellä on syntynyt vesivaurioita. Kaupunki on katkaissut veden ja odotamme päätöstä siitä, saadaanko vesi jälleen käyttöön. Harras toiveeni on, että kausi päästäisiin käynnistämään mehuaseman tiloissa, Kuuteri sanoo.

Mehuasema on tavoitteena avata 23. elokuuta, mutta kenellekään yhteyttä ottaneelle Kuuteri ei ole voinut luvata täyttä varmuutta siitä, että mehuasemaa voidaan avata suunnitellusti. Ennen mehuaseman avaamista on vielä paljon töitä tehtävänä.

– Olemme rekrytoineet työntekijöitä mehuasemalle. Lisäksi pitää tehdä suursiivous ja tarkistaa, että laitteet ovat kunnossa. Perus raivaussiivous on tehty, mutta vielä keskustellaan siitä, pitääkö levytyksiä lisätä ikkunoihin. Myös pihaa pitää siivota, sillä sitä on käytetty kaatopaikkana, Kuuteri luettelee.

”Aikoja kyllä riittää”

Kuuterin mukaan ei kannata huolestua siitä, riittävätkö ajat mehuasemalle. Aikoja kyllä riittää, jos ja kun toiminta saadaan käynnistettyä. Hän toivoo myös kärsivällisyyttä mehuaseman ajanvaraajille.

– Ei pidä huolestua jos ei heti ensimmäisellä viikolla saa aikaa, sillä syyslajikkeet kestävät hyvin säilytystä, kunhan ne kerätään maasta. Muovipusseihin niitä ei pidä kerätä vaan paras säilytysastia on avonainen laatikko.

– Kesälajikkeet evät kestä yhtä hyvin, mutta se ei ole paras mahdollinen mehuomenakaan. Aikoja kyllä riittää, jos pääsemme normaalisti käynnistämään toimintamme. Olemme avoinna kahdeksasta kahdeksaan joka arkipäivä, Kuuteri sanoo.