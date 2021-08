”Kirjanpainajia on melkein kaikissa kaupungin kuusikoissa” – Metsätuholainen löysi tiensä myös Pyynikille

Kirjanpainajakuoriaiset ovat yleisiä kaupungin kuusikoissa. Pyynikiltä havaintoja tuhoista ei ole tehty aiemmin.

Moro, Pyynikki

Kuusipuiden turmiona tunnettu kirjanpainajakuoriainen on levinnyt Pyynikille.

Lenkkeilemässä ollut Moron lukija huomasi kirjanpainajien tekemät tuhot Pyynikin harjun länsipuolella sijaitsevassa kuusikossa elokuun alkupuolella.

– Osassa kuusista oli lähtenyt 20 x 20 sentin paloja ja osassa kaarna oli kuoriutunut pois kahden metrin korkeuteen, lukija kuvailee näkemäänsä tuhoa.

Pyynikillä elokuun alussa otetussa kuvassa näkyy, miten kuusista on irronnut suuria kaarnanpaloja kirjanpainajien tekemän tuhon jäljiltä.

Puuasiantuntija Heli Vuorilammen mukaan kaupungin tietoihin ei ole vielä kirjattu mainintaa Pyynikin kirjanpainajista, mutta lukijan tekemä havainto on hänestä hyvin todennäköinen.

– Kirjanpainajia on melkein kaikissa kaupungin kuusikoissa.

Pyynikiltä ei kirjanpainajahavaintoja ole aiemmin tehty, sillä harjun puusto koostuu enimmäkseen männyistä, jotka ovat tuholaisilta turvassa.

Vuorilampi kertoo, ettei kirjanpainajien tuhoja ole tänä kesänä raportoitu Tampereella tavanomaista enempää, vaikka esimerkiksi Saksassa on uutisoitu todellisesta kirjanpainajakriisistä.

Lämpimät kelit edesauttavat, että saman kesän aikana Suomessakin voi jyllätä kaksi kuoriaissukupolvea.

Tampereen kaupungin puuasiantuntija Heli Vuorilampi ohjeistaa, että kaikista kirjanpainajahavainnoista on hyvä ilmoittaa kaupungille. Vuorilampi tutki kirjanpainajien aiheuttamia tuhoja Kaupin metsässä elokuussa 2019.

Tuttu tuholainen

Yleensä kirjanpainajien jäljiltä Tampereella kaadetaan yhdestä paikasta 1–5 kuivunutta kuusta. Lintujen pesintäajan vuoksi puiden kaataminen hoidetaan aina talvikaudella.

– Kaupungissa on monta sellaista paikkaa, jossa käymme säännöllisesti parin vuoden välein. Esimerkiksi Linnainmaalla on yksi paikka, josta on tullut ilmoitus, että olisi taas kirjanpainajien jälkiä, Vuorilampi selvittää.

Kirjanpainajakuoriaiset ovat tehneet vuosikymmeniä metsätuhoja Tampereella. Esimerkiksi vuonna 2005 Kaupissa oli näkyviä hävityksen merkkejä. Viime vuoden keväällä kirjanpainajat puolestaan tuhosivat puita Kaupin rantareitin sekä Petsamossa Koljontien läheisyydessä.

– Kaupissa oli tosiaan iso keskittymä, sieltä poistettiin kuivuneet puut viime kaudella. Nyt Kaupissa on puolestaan nähtävissä tänä kesänä kuivuneet kuuset.

Tältä näyttävät kirjanpainajien jättämät jäljet. Kuva on otettu Kaupista elokuussa 2019.

Naapuripuut vaarassa

Kirjanpainajat suosivat lähilevintää eli yleensä sopivat uhripuut löytyvät edellisten läheisyydestä.

– Kun kaadamme kirjanpainajien jäljiltä kuivuneita kuusia, alueen jäljelle jääneet puut reagoivat muuttuneisiin olosuhteisiin eli hieman stressaantuvat. Kirjanpainaja puolestaan iskee helpommin heikkokuntoiseen puuhun, jolla on huonot olosuhteet.

Kesän alussa kirjanpainajien tihutöihin viittaavat puunrungossa olevat pienet reiät ja purukasat. Tuholaisten läsnäolon voi huomata myös siitä, että kuusi vuotaa huomattavasti pihkaa.

Puuhun iskeytyneet kuoriaiset syövät kuoren alta kuusen nila- ja jälsisolukon, jolla puu kuljettaa vettä ja ravinteita. Tuhottu kuusi kellastuu ja kuivuu. Irti lohkeilevan kaarnan alta rungosta paljastuu kirjanpainajan toukkien tekemiä kuvioita.